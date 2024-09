Sabatini non ci sta: "De Rossi licenziato? Qualcuno sta vivendo in un delirio di onnipotenza"

Walter Sabatini commenta l'esonero di De Rossi da parte della Roma: "Non si può fare. Sono amareggiato".

Fulmine a ciel sereno in casa Roma, dove in mattinata è arrivata l'ufficialità della separazione da Daniele De Rossi.

Fatale al classe 1983 è stato il pareggio subìto nel finale dal Genoa al 'Ferraris', che ha lasciato a secco di vittorie i giallorossi in un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

Un divorzio che non è affatto andato giù a Walter Sabatini, decisamente amareggiato per la notizia dell'allontanamento di De Rossi che aveva preso le redini della squadra a gennaio in sostituzione di José Mourinho.