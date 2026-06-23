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Ronaldinho giocherà al Ravenna? "DI sicuro", la conferma dell'allenatore Mandorlini

Serie C
Ravenna
Calciomercato
Ronaldinho

Cosa farà Ronaldinho al Ravenna? Giocherà davvero? Le parole del tecnico Mandorlini sull'arrivo della stella brasiliana.

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Andrea Mandorlini, allenatore del Ravenna, dice la sua sul clamoroso tesseramento di Ronaldinho da parte del club romagnolo, che milita in Serie C: "Si tratta di un'operazione di marketing super. Ronaldinho è un grandissimo campione. Fa piacere averlo qui. Di sicuro lo vedrete in campo".

Il 65enne tecnico aggiunge, come si legge su L'Arena: "Con lui siamo destinati a tornare sotto i riflettori. Certo, oggi non so e non posso quantificare quella che sarà la sua effettiva presenza. Ma tutti ne parlano".


  • IL BENVENUTO DI OKAKA

    Al Ravenna gioca anche Stefano Okaka che si è lasciato andare con un post su Instagram che lo ritrae insieme a Ronaldinho, con il commento: "Benvenuta LEGGENDA".



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