Ronaldinho giocherà al Ravenna? "DI sicuro", la conferma dell'allenatore Mandorlini

Andrea Mandorlini, allenatore del Ravenna, dice la sua sul clamoroso tesseramento di Ronaldinho da parte del club romagnolo, che milita in Serie C: "Si tratta di un'operazione di marketing super. Ronaldinho è un grandissimo campione. Fa piacere averlo qui. Di sicuro lo vedrete in campo".

Il 65enne tecnico aggiunge, come si legge su L'Arena: "Con lui siamo destinati a tornare sotto i riflettori. Certo, oggi non so e non posso quantificare quella che sarà la sua effettiva presenza. Ma tutti ne parlano".



