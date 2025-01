Roma-Fiorentina femminile dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma e Fiorentina si contendono il primo trofeo del calcio femminile nell'anno 2025: tv, streaming e formazioni del match.

Primo trofeo in palio per il calcio femminile nell'anno solare 2025: allo stadio "Alberto Picco" di La Spezia si sfidano la Roma (Campione d'Italia 2023/24) e la Fiorentina (finalista di Coppa Italia nella passata stagione) per la conquista della Supercoppa italiana.

Per le Viola è dunque un'occasione per vendicare la sconfitta rimediata nella finale di Coppa Italia 2023/24, persa proprio contro le giallorosse ai calci di rigore.

Le due formazioni si sono già affrontate questa stagione in Serie A, con il club capitolino che ha vinto di misura per 1-0 grazie alla rete di Giada Greggi.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.