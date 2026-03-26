Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma e gli altri 11 big che rischiano di saltare i Mondiali 2026

Le stagioni di Alexander Isak e Viktor Gyokeres avrebbero dovuto svilupparsi in parallelo e, paradossalmente, convergere verso un obiettivo comune. Entrambi sono approdati nelle due principali candidate al titolo di Premier League, Liverpool e Arsenal, con l’idea di unire il loro straordinario potenziale offensivo per trascinare la Svezia verso il Mondiale.

E invece la stagione non è andata esattamente così. Gyokeres non ha brillato particolarmente con i Gunners, pur restando il centravanti titolare in una squadra che resta favorita per la vittoria del campionato. Ad Anfield, invece, Isak faticava già ad adattarsi prima della frattura alla gamba subita a dicembre.

Un infortunio che lo terrà fuori dagli spareggi della Svezia contro l’Ucraina e, in caso di qualificazione, contro una tra Polonia e Albania. Gli svedesi possono comunque ritenersi fortunati di essere arrivati fin qui, avendo ottenuto l’accesso agli spareggi grazie alla vittoria della UEFA Nations League (Lega C) nonostante l’ultimo posto nel girone di qualificazione.

Con Graham Potter alla guida della Nazionale, sarà Gyokeres a guidare l’attacco. Isak non è l’unica assenza pesante: anche il capitano Dejan Kulusevski è ancora alle prese con il recupero da un infortunio complesso al ginocchio. Tuttavia è rimasto vicino alla squadra e sosterrà i compagni a bordo campo.