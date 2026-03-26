Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma e gli altri 11 big che rischiano di saltare i Mondiali 2026

L’ultima sosta per le Nazionali prima della conclusione della stagione 2025/26 è arrivata. Per gran parte delle nazionali top del calcio mondiale, questo mese serve a rifinire i dettagli in vista del Mondiale 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Ma non tutte le selezioni possono permettersi questo lusso: diverse big devono ancora staccare il pass per la fase finale.
Lo spettacolo vero arriva quando le gare sono da dentro o fuori, e questa settimana promette spettacolo. Le 16 squadre europee ancora in corsa si contenderanno gli ultimi quattro posti UEFA disponibili attraverso i play-off, mentre altri due slot verranno assegnati tramite gli spareggi intercontinentali.
Anche con un torneo allargato a 48 squadre, ci saranno comunque grandi nomi costretti a restare a casa. Diverse stelle del calcio internazionale rischiano infatti di guardare il Mondiale dal divano invece che scendere in campo.
Chi rischia davvero di restare fuori? GOAL analizza tutti i casi più rilevanti.