Rinnovati i diritti della Serie C: sarà visibile su Sky e NOW anche per il triennio 2025/2028

Non cambiano i diritti di trasmissione della terza serie, che rimane su Sky e NOW per il prossimo triennio. Marani: "Immensa soddisfazione".

La Serie C rimane su Sky e NOW anche per il prossimo triennio: i diritti di trasmissione delle partite della terza serie italiana sono stati dunque rinnovati per le stagioni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Ad annunciarlo è stata la Lega Pro con un comunicato ufficiale, con tanto di conferma successiva della stessa Sky: i broadcaster di riferimento per la trasmissione di tutte le partite della Serie C, dunque, non cambiano.

Attualmente sono proprio Sky e NOW, infatti, a mettere a disposizione di tifosi e semplici appassionati tutte le gare della C, partendo dalla stagione regolare per arrivare alle sfide decisive dei playoff e playout.