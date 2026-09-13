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Pulisic MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Riecco Pulisic, che segnale in Lazio-Milan: è pronto per tornare titolare, Loftus-Cheek rischia il posto

Serie A
Milan
Lazio vs Milan
C. Pulisic

L'americano è sceso in campo per la prima volta in questa stagione e si è dimostrato in gran forma, aiutando i rossoneri a rimontare dallo 0-2. E mandando un messaggio ad Amorim.

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Riecco Capitan America. Christian Pulisic è finalmente tornato. E quel "finalmente" non è certo buttato lì a caso. Per nulla.

Pulisic ha giocato i suoi primi minuti stagionali in Lazio-Milan, la pirotecnica partita che gli uomini di Ruben Amorim stavano perdendo per 2-0 al 45' e in un amen sono riusciti a riacciuffare fino al 2-2 finale.

Sì, il grande protagonista è stato Diego Moreira. Suo l'impatto fulminante sulla gara, sua la doppietta che ne ha cambiato da così a così le sorti. E dunque quel che ha fatto Pulisic è un po' passato in secondo piano. Ma non dovrebbe.


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  • BENTORNATO

    Pulisic, ancora una volta, è partito dalla panchina. E forse, nei piani di Amorim, si sarebbe dovuto accontentare appena di uno spezzone di partita, inferiore al tempo completo effettivamente giocato.

    Ma tra primo e secondo tempo l'allenatore portoghese è stato costretto a operare una mini rivoluzione. Troppo brutto il Milan che stava vedendo sul terreno di gioco dell'Olimpico, troppo dominante la Lazio, troppi gli elementi fuori fase. Perfino Luka Modric, ampiamente insufficiente.

    Amorim ha così inserito anche Pulisic nel triplo cambio effettuato all'intervallo. Dentro lui, Musah e Moreira, fuori Loftus-Cheek, Modric ed Estupinan. Ha funzionato, e non solo per merito dell'ex Strasburgo: anche Chris ha portato forze nuove nelle gambe e nella mente della squadra.



    Proprio dal piede destro di Pulisic, dopo una bella giocata, è nato intanto il cross per il 2-1 di Moreira. E poi iniziative in serie, guizzi, dribbling, la sensazione di non essersi mai fermato nonostante le settimane d'inattività post Mondiale. Non tutti si sarebbero attesi un impatto del genere sulla partita. Specialmente per come la partita stessa si era messa.

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  • Pulisic Stati Uniti BelgioGetty Images

    IN CAMPO DOPO DUE MESI

    7 luglio: questa è la data dell'ultima presenza in campo di Pulisic prima di Lazio-Milan. In quell'occasione l'ex Chelsea scendeva in campo con gli Stati Uniti ai Mondiali, agli ottavi di finale contro il Belgio, e andava malissimo. Per tutti. Anche per lui.

    Nel corso del secondo tempo, poco prima dell'1-3 di Vanaken, Pulisic tentava una conclusione dal limite ma andava a sbattere contro la gamba di Tielemans. Rimaneva qualche altro minuto in campo, assisteva da lontano alla terza rete belga, poi era costretto a riportarsi mestamente in panchina.

    "Mi sono completamente slogato la caviglia e il ginocchio in una sola azione - spiegava Pulisic dopo la partita e l'eliminazione - Pazienza. Ora avrò tempo per riposare. È solamente un modo sfortunato di chiudere".

    Microfrattura al perone: questo evidenziavano gli esami effettuati nei giorni successivi. Con uno stop previsto di un mese, un mese e mezzo. E un precampionato con il Milan necessariamente cominciato con il freno a mano.

    Alla fine i tempi di recupero sono stati rispettati, ma non del tutto. Pulisic è tornato in gruppo prima dell'inizio della Serie A, ma nelle prime tre giornate non ha messo piede in campo. "Non è pronto per giocare", diceva di lui Amorim, sottolineandone una condizione ancora precaria. Poi, dal nulla, ecco il tardo pomeriggio di Roma. Quello della rinascita.

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  • IL VERO PULISIC

    Il vero Pulisic, insomma, è tornato. E non è un'esagerazione: lui stesso ha buttato fuori in 45 minuti tutti i sentimenti che aveva accumulato nelle settimane precedenti. Anche frustrazione, certo. Perché non giocare mai non è certo piacevole per uno come lui.

    "Mi piace molto come giocatore - diceva di lui Amorim alla vigilia di Lazio-Milan - È arrabbiato perché ha zero minuti finora e mi piace questa cosa nei miei giocatori, ha il muso. Non dimenticate che ha avuto un infortunio in estate e poi nel primo allenamento ha avuto una botta e si è fermato".

    Nella stessa conferenza stampa, lo stesso Amorim ha spiegato anche che "non toglierò chi sta facendo bene solo per mettere un "nome": questo è il mio modo di gestire il gruppo e morirò con questi principi". Ma le sue idee, in questo caso, sono destinate a essere rimesse in discussione.

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  • Loftus-Cheek Lazio MilanGetty Images

    LOFTUS-CHEEK GLI FA SPAZIO?

    Amorim ha cambiato parecchio sulla trequarti nelle prime quattro giornate di campionato. La coppia principe è stata formata da Cisse e Loftus-Cheek, ma contro la Juventus a Torino hanno giocato Rabiot e Saelemaekers.

    Cisse e Loftus-Cheek sono tornati titolari a Roma: l'ex catanzarese ha fatto benino nel secondo tempo dopo un primo negativo anche per lui sfiorando anche un gran goal, mentre l'inglese la ripresa non l'ha nemmeno giocata. E anche nelle precedenti partite aveva convinto ben poco. Un chiaro segnale di quel che potrebbe accadere di qui in avanti.

    Proprio Loftus-Cheek è il trequartista destinato a far spazio a Pulisic in un breve lasso di tempo. Magari già dalla prossima partita, in programma domenica prossima a San Siro contro il Lecce.

    Pulisic, del resto, ha già bruciato le tappe giocando un tempo invece dei 45 minuti previsti da Amorim. E si è dimostrato pronto anche per scendere in campo dall'inizio. Dipenderà dalla qualità dei suoi allenamenti in settimana e dalle scelte dell'allenatore. Ma quel "muso" delle ultime settimane si è finalmente rasserenato.

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