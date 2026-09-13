Riecco Pulisic, che segnale in Lazio-Milan: è pronto per tornare titolare, Loftus-Cheek rischia il posto

Riecco Capitan America. Christian Pulisic è finalmente tornato. E quel "finalmente" non è certo buttato lì a caso. Per nulla.
Pulisic ha giocato i suoi primi minuti stagionali in Lazio-Milan, la pirotecnica partita che gli uomini di Ruben Amorim stavano perdendo per 2-0 al 45' e in un amen sono riusciti a riacciuffare fino al 2-2 finale.
Sì, il grande protagonista è stato Diego Moreira. Suo l'impatto fulminante sulla gara, sua la doppietta che ne ha cambiato da così a così le sorti. E dunque quel che ha fatto Pulisic è un po' passato in secondo piano. Ma non dovrebbe.
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