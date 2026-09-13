Riecco Pulisic, che segnale in Lazio-Milan: è pronto per tornare titolare, Loftus-Cheek rischia il posto

Il vero Pulisic, insomma, è tornato. E non è un'esagerazione: lui stesso ha buttato fuori in 45 minuti tutti i sentimenti che aveva accumulato nelle settimane precedenti. Anche frustrazione, certo. Perché non giocare mai non è certo piacevole per uno come lui.

"Mi piace molto come giocatore - diceva di lui Amorim alla vigilia di Lazio-Milan - È arrabbiato perché ha zero minuti finora e mi piace questa cosa nei miei giocatori, ha il muso. Non dimenticate che ha avuto un infortunio in estate e poi nel primo allenamento ha avuto una botta e si è fermato".

Nella stessa conferenza stampa, lo stesso Amorim ha spiegato anche che "non toglierò chi sta facendo bene solo per mettere un "nome": questo è il mio modo di gestire il gruppo e morirò con questi principi". Ma le sue idee, in questo caso, sono destinate a essere rimesse in discussione.