Il peggior Modric del Milan contro la Lazio: 13 palloni persi nel primo tempo, Amorim lo toglie all'intervallo

Hanno esultato un po' tutti, quando Luka Modric ha deciso di prolungare per un altro anno la propria permanenza al Milan. Solo che, nel frattempo, il mondo è cambiato attorno al croato.
Intanto è ulteriormente cambiata la carta d'identità: gli anni di Modric sono 41. È cambiata la dirigenza, è cambiato l'allenatore. È cambiato il modulo di quest'ultimo: Massimiliano Allegri non c'è più, oggi in panchina siede Ruben Amorim. Con le sue idee e il suo 3-4-2-1.
La summa di tutti questi cambiamenti si è concretizzata nella partita contro la Lazio. O meglio: nell'unico tempo in cui Modric è rimasto in campo.
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