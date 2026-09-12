Il peggior Modric del Milan contro la Lazio: 13 palloni persi nel primo tempo, Amorim lo toglie all'intervallo

Raramente si è visto Modric soffrire così tanto da quando il Milan lo ha portato in Serie A, ovvero dall'estate del 2025. E questo è tutto dire. Di fatto, questa è stata la sua peggior prestazione in rossonero.

A 41 anni, il croato sapeva già che il suo minutaggio non sarebbe stato lo stesso dello scorso anno. E questo rischia di diventare ancor più vero nelle prossime settimane, pur rimanendo immutata l'aura che un campione del genere sprigiona.

Amorim lo ha lasciato inizialmente in panchina all'esordio col Torino, poi gli ha riconsegnato le chiavi del centrocampo contro Torino e Juventus. E lì Modric se l'è cavata. Ma il passo indietro di Roma può modificare le gerarchie. Anche perché a spingere c'è un Musah che gode della stima del tecnico, dopo essere tornato dal prestito all'Atalanta.