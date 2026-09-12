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Modric MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Il peggior Modric del Milan contro la Lazio: 13 palloni persi nel primo tempo, Amorim lo toglie all'intervallo

Serie A
Milan
Lazio vs Milan
L. Modric

Il croato dimostra di faticare in un centrocampo con due centrali: l'ottima prima parte della scorsa stagione è un ricordo. Così come la sua titolarità indiscussa.

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Hanno esultato un po' tutti, quando Luka Modric ha deciso di prolungare per un altro anno la propria permanenza al Milan. Solo che, nel frattempo, il mondo è cambiato attorno al croato.

Intanto è ulteriormente cambiata la carta d'identità: gli anni di Modric sono 41. È cambiata la dirigenza, è cambiato l'allenatore. È cambiato il modulo di quest'ultimo: Massimiliano Allegri non c'è più, oggi in panchina siede Ruben Amorim. Con le sue idee e il suo 3-4-2-1.

La summa di tutti questi cambiamenti si è concretizzata nella partita contro la Lazio. O meglio: nell'unico tempo in cui Modric è rimasto in campo.


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  • LA SCELTA DI AMORIM

    Amorim ha infatti deciso di operare una tripla sostituzione all'intervallo: ha inserito Pulisic, Musah e Diego Moreira e ha lasciato negli spogliatoi anche lui, Modric, oltre a Loftus-Cheek ed Estupinan.

    Una mini rivoluzione dettata da quel che si è visto proprio nel primo tempo dell'Olimpico. 45 minuti ottimi da parte della Lazio, pessimi da parte del Milan.

    Inevitabile il 2-0 a favore della squadra dell'ex Gattuso, a segno prima con Cancellieri e poi con Noslin. Nel Milan sono andati in affanno praticamente tutti: anche Modric. E questo fa notizia.

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  • 13 PALLONI PERSI

    Palla a Modric, palla in banca? Non più, non oggi. Non nei 45 minuti (più recupero) molto negativi disputati dall'ex fuoriclasse del Real Madrid contro la Lazio.

    Il dato che impressiona è proprio quello dei palloni persi: addirittura 13. Uno di questi Modric lo ha regalato a Frattesi con un retropassaggio sbagliato, guardando l'ex interista volare verso Maignan e incrociare di poco a lato con il sinistro.

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  • IN DIFFICOLTÀ A DUE

    Modric, in generale, si trova meno a proprio agio nel sistema tattico di Amorim rispetto a quello di Allegri. Proprio perché la loro forma e la loro interpretazione sono diverse.

    Il portoghese gioca con un 3-4-2-1 e utilizza due centrali di centrocampo. Nel caso di Lazio-Milan, Modric più Rabiot, prima della sostituzione del croato con Musah.

    Modric, insomma, non fa più il play davanti alla difesa con due mezzeali come accadeva nella passata stagione. Anche per questo l'ex Real aveva brillato nella sua prima annata italiana: grazie alla protezione dei vari Fofana e Rabiot, una sorta di doppio angelo custode.

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  • LE PAROLE DI AMORIM

    Così a DAZN, al termine della partita, Amorim ha giustificato la propria scelta di togliere Modric all'intervallo:

    “Il Milan può giocare con Modric, ma se diventa una corsa avanti e indietro non è la sua partita. Per questo abbiamo cambiato all’intervallo, tornando in campo con Musah. E poi Luka era troppo schiacciato verso i difensori, eravamo in quattro a iniziare una giocata con meno giocatori tra le linee”.

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  • LA PEGGIOR PARTITA AL MILAN

    Raramente si è visto Modric soffrire così tanto da quando il Milan lo ha portato in Serie A, ovvero dall'estate del 2025. E questo è tutto dire. Di fatto, questa è stata la sua peggior prestazione in rossonero.

    A 41 anni, il croato sapeva già che il suo minutaggio non sarebbe stato lo stesso dello scorso anno. E questo rischia di diventare ancor più vero nelle prossime settimane, pur rimanendo immutata l'aura che un campione del genere sprigiona.

    Amorim lo ha lasciato inizialmente in panchina all'esordio col Torino, poi gli ha riconsegnato le chiavi del centrocampo contro Torino e Juventus. E lì Modric se l'è cavata. Ma il passo indietro di Roma può modificare le gerarchie. Anche perché a spingere c'è un Musah che gode della stima del tecnico, dopo essere tornato dal prestito all'Atalanta.

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