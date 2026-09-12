Diego Moreira boom, entra e riprende la Lazio con una doppietta: il Milan ha un nuovo titolare a sinistra?

La vera domanda è ora un'altra: questo Moreira merita la maglia da titolare? La risposta, dopo Lazio-Milan, è che le sue quotazioni si sono portate in vertiginosa ascesa.

Se a destra Chukwueze ha fatto il suo, sfiorando il goal nel primo tempo e alzando a sua volta i giri del motore nel secondo, a sinistra il già citato Estupinan continua a destare perplessità. Come del resto già nella scorsa stagione, difficoltosa tanto da perdere il posto a favore di Bartesaghi nonostante lo squillo isolato della rete nel derby.

Si dirà: ma Moreira ha caratteristiche più offensive e Amorim lo ha messo in campo in una situazione d'emergenza. Non potrà giocare sempre con lui a sinistra e Chukwueze dalla parte opposta. Forse è vero, più probabilmente no. E sempre i 45 minuti contro la Lazio, in questo senso, hanno dato altre risposte.

Moreira si è generosamente speso anche in fase difensiva, ha dimostrato di avere non solo qualità ma anche fiato da vendere. In un paio di occasioni ha rubato palla a Isaksen, lanciato verso l'area di Maignan, in maniera preziosissima. E dunque sì, può legittimamente aspirare di diventare il nuovo padrone della fascia sinistra. Specialmente dopo una prestazione del genere.