Diego Moreira boom, entra e riprende la Lazio con una doppietta: il Milan ha un nuovo titolare a sinistra?

Alzi la mano chi si sarebbe atteso una simile rimonta da parte del Milan dopo un primo tempo così negativo. E alzi la mano chi si sarebbe atteso Diego Moreira nel ruolo di protagonista principale.
All'improvviso, ecco il ventiduenne esterno belga. Come un fulmine, o come un tornado. Gli è bastato un tempo per riprendere la Lazio, per entrare pienamente nel mondo Milan, ma anche nel mondo Serie A. E per rispedire al mittente le critiche che la prestazione sottotono contro la Juventus aveva suscitato.
Moreira è stato l'uomo copertina di Lazio-Milan 2-2, una vittoria per la squadra di Amorim per come s'era messa la partita nei primi 45 minuti. E ora ha tutta l'intenzione di non fermarsi qui. Tutt'altro.
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