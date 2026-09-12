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Diego Moreira Lazio MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Diego Moreira boom, entra e riprende la Lazio con una doppietta: il Milan ha un nuovo titolare a sinistra?

Serie A
Milan
Lazio vs Milan
D. Moreira

Il belga, timido contro la Juventus, ha preso il posto del pessimo Estupinan tra primo e secondo tempo. E ha riportato in partita i rossoneri praticamente da solo.

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Alzi la mano chi si sarebbe atteso una simile rimonta da parte del Milan dopo un primo tempo così negativo. E alzi la mano chi si sarebbe atteso Diego Moreira nel ruolo di protagonista principale.

All'improvviso, ecco il ventiduenne esterno belga. Come un fulmine, o come un tornado. Gli è bastato un tempo per riprendere la Lazio, per entrare pienamente nel mondo Milan, ma anche nel mondo Serie A. E per rispedire al mittente le critiche che la prestazione sottotono contro la Juventus aveva suscitato.

Moreira è stato l'uomo copertina di Lazio-Milan 2-2, una vittoria per la squadra di Amorim per come s'era messa la partita nei primi 45 minuti. E ora ha tutta l'intenzione di non fermarsi qui. Tutt'altro.


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  • Diego Moreira Lazio MilanGetty Images

    CHE IMPATTO

    Clamoroso l'impatto di Moreira sulla partita. Già dai primi movimenti, se vogliamo, dai quali si poteva intuire che il suo apporto sarebbe stato ben diverso da quello del pessimo Estupinan visto nel primo tempo.

    L'ex giocatore dello Strasburgo ha ridato fiato e speranze al Milan dopo 20 minuti nel corso della ripresa, scagliando di rabbia e forza in rete un sinistro volante da posizione decentrata su assist del redivivo Pulisic. E un paio di minuti più tardi ha fatto il bis, lasciando immobile Mandas con un altro tiro mancino mortifero, stavolta dal limite dell'area.

    Moreira è andato pure vicino alla doppietta nella parte finale del match, quando è nuovamente scattato in area tentando un tiro da posizione impossibile: la palla, stavolta, si è infranta contro l'esterno della rete. E Diego ha chiesto scusa ai compagni meglio posizionati in area, Hutchinson in primis.

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  • LA DIFFERENZA CON ESTUPINAN

    L'impatto di Moreira vale doppio anche se paragonato al primo tempo disputato dal titolare della fascia sinistra, ovvero Pervis Estupinan. In poche parole: il peggiore in campo dei rossoneri prima dell'intervallo.

    L'ecuadoriano, intanto, si è fatto trovare disattento in occasione della prima rete laziale: sul centro basso di Zaccagni ha completamente perso la marcatura di Cancellieri, guardando l'avversario andare a segno a porta vuota da un passo. Errore grave.

    Anche sul 2-0 di Noslin, Estupinan qualche responsabilità l'ha avuta: su un altro centro basso di Taylor è arrivato in ritardo, causando una strana auto-traversa prima che l'ex veronese ribadisse in rete di testa anticipando De Winter.

    E poi tanti affanni, un passaggio orizzontale clamorosamente sbagliato per Modric, la sensazione di essere il vero anello debole del Milan. Tanto che Amorim, senza sorprese, ha lasciato negli spogliatoi anche lui all'intervallo oltre a Modric e Loftus-Cheek, inserendo Moreira, Musah e Pulisic.

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  • DALLE CRITICHE AGLI APPLAUSI

    Tornando a Moreira, negli occhi prima di Lazio-Milan c'era ancora la prestazione nel big match di domenica scorsa contro la Juventus: opaca, senza troppi guizzi.

    In quell'occasione Amorim lo ha schierato a destra, al posto del titolare Chukwueze. Ma Moreira ha sempre lasciato le cose a metà, provando a puntare l'uomo ma non riuscendo mai a creare vere situazioni di pericolo in una gara complessivamente mal giocata dal Milan. Tanto da essere rimpiazzato proprio dal nigeriano a ripresa in corso.

    Meno di una settimana più tardi, Moreira è entrato in campo dalla panchina con tutto un altro piglio. Non solo a livello realizzativo: anche di linguaggio del corpo, di movimenti di gambe, di corsa. E dalle critiche è passato rapidamente agli applausi, vivendo la giornata fin qui più bella del proprio soggiorno italiano.

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  • "POSSO GIOCARE SU ENTRAMBI I LATI"

    Così Moreira, intervistato da DAZN al termine di Lazio-Milan, ha parlato proprio della differenza di rendimento tra Torino e Roma:

    "Timido? Non direi, penso che per me sia stato un inserimento nel campionato italiano ed era contro una grande squadra".

    E sul cambio di posizione, da esterno destro a esterno sinistro:

    "Il mister mi ha chiesto cose diverse. Oggi ho giocato a sinistra, ma posso giocare su entrambi i lati, per me è la stessa cosa. Oggi il mister ha fatto un'ottima scelta a mettermi a sinistra, quindi vedremo la prossima partita dove giocherò".

    Così, invece, ha parlato Amorim della scelta di puntare su Moreira all'intervallo e soprattutto di schierarlo a sinistra:

    “Essendo mancino apre di più il campo, è veloce, sta più verso l’esterno mentre Chukwueze entra più dentro. Offre un tipo diverso di cross. Ma a dire il vero non stavo pensando al piede o ai cross: pensavo al ritmo. Volevo avere tre difensori e un esterno più offensivo”.

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  • MERITA LA MAGLIA DA TITOLARE?

    La vera domanda è ora un'altra: questo Moreira merita la maglia da titolare? La risposta, dopo Lazio-Milan, è che le sue quotazioni si sono portate in vertiginosa ascesa.

    Se a destra Chukwueze ha fatto il suo, sfiorando il goal nel primo tempo e alzando a sua volta i giri del motore nel secondo, a sinistra il già citato Estupinan continua a destare perplessità. Come del resto già nella scorsa stagione, difficoltosa tanto da perdere il posto a favore di Bartesaghi nonostante lo squillo isolato della rete nel derby.

    Si dirà: ma Moreira ha caratteristiche più offensive e Amorim lo ha messo in campo in una situazione d'emergenza. Non potrà giocare sempre con lui a sinistra e Chukwueze dalla parte opposta. Forse è vero, più probabilmente no. E sempre i 45 minuti contro la Lazio, in questo senso, hanno dato altre risposte.

    Moreira si è generosamente speso anche in fase difensiva, ha dimostrato di avere non solo qualità ma anche fiato da vendere. In un paio di occasioni ha rubato palla a Isaksen, lanciato verso l'area di Maignan, in maniera preziosissima. E dunque sì, può legittimamente aspirare di diventare il nuovo padrone della fascia sinistra. Specialmente dopo una prestazione del genere.

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