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Leonardo Gualano

Richarlison gela il Liverpool al 90’: ad Anfield il primo punto di Tudor con il Tottenham

Il Tottenham torna a fare punti in campionato, pareggiando in extremis sul campo del Liverpool: primo risultati positivo per Tudor con gli Spurs.

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Serviva un’impresa al Tottenham per porre fine ad uno dei periodi più complicati della sua storia recente e, sul campo del Liverpool, è arrivato un pareggio in extremis che è servito quantomeno a porre fine ad un clamoroso filotto di sconfitte.

Gli Spurs hanno proposto una prestazione a tratti anche buona soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento e nella ripresa sono riusciti a trovare il goal nel momento più importante, ovvero nel finale, dopo aver a lungo subito il predominio territoriale dei Reds.

Un punto in cascina che vale ossigeno puro anche per Igor Tudor che, per la prima volta in questa sua avventura londinese, non è uscito sconfitto da una partita.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL PAREGGIO AL AL 90’

    Quella che si è giocata ad Anfield, è stata una partita anche a tratti equilibrata.

    Il Liverpool aveva bisogno di una vittoria per garantirsi punti pesanti in ottica qualificazione alla prossima Champions League, dopo la clamorosa sconfitta patita contro il Wolverhampton fanalino di coda, ma la cosa non gli è riuscita..

    Nel primo tempo, il Tottenham ha provato a ribattere colpo su colpo, ma la sua partita si è complicata al 18’ quando Szoboszlai ha trovato il goal dell’1-0 direttamente da calcio di punizione.

    Il resto lo hanno fatto le parate di Alisson, tanta imprecisione, ma c’è anche da dire che solo il palo a negato a Gakpo la rete che avrebbe potuto chiudere i giochi già nel primo tempo.

    Nella ripresa il Liverpool ha giocato in costante proiezione offensiva alla ricerca del raddoppio, ma al 90’ è stato gelato da Ricarlison che ha siglato la rete che è valsa un pareggio quasi insperato. 

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  • I NUMERI HORROR DEL TOTTENHAM

    Per l’ultima vittoria del Tottenham in campionato, bisogna tornare al 2025.

    Gli Spurs si sono infatti imposti per l’ultima volta in Premier League lo scorso 28 dicembre, quando hanno espugnato il campo del Crystal Palace.

    Da allora hanno ottenuto appena cinque punti frutto di altrettanti pareggi che sono stati accompagnati da qualcosa come sette sconfitte. 

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    IL PRIMO PUNTO PER TUDOR

    Scelto dal Tottenham a febbraio per sostituire l’esonerato Thomas Frank, Igor Tudor prima della sfida di Anfield aveva subito solo sconfitte.

    Erano state quattro quelle consecutive, tre delle quali patite in campionato, oltre a quella clamorosa per 5-2 contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

    A rendergli la vita più complicata, anche un’emergenza senza precedenti: solo contro il Liverpool, ha dovuto rinunciare a qualcosa come dodici giocatori, undici dei quali per infortunio.

  • A +1 SULLA ZONA RETROCESSIONE

    Qualora non fosse riuscito a pareggiare in extremis contro il Liverpool, il Tottenham sarebbe rimasto a quota 29, ovvero a pari punti con Nottingham Forest e West Ham, le due squadre che attualmente sono a braccetto al terzultimo posto.

    Grazie alla rete di Richarlison invece, gli Spurs si tengono a +1 sulla zona retrocessione e, nel prossimo turno, ospiteranno proprio il Forest per un fondamentale scontro diretto. 

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