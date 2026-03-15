Richarlison gela il Liverpool al 90’: ad Anfield il primo punto di Tudor con il Tottenham

Quella che si è giocata ad Anfield, è stata una partita anche a tratti equilibrata.

Il Liverpool aveva bisogno di una vittoria per garantirsi punti pesanti in ottica qualificazione alla prossima Champions League, dopo la clamorosa sconfitta patita contro il Wolverhampton fanalino di coda, ma la cosa non gli è riuscita..

Nel primo tempo, il Tottenham ha provato a ribattere colpo su colpo, ma la sua partita si è complicata al 18’ quando Szoboszlai ha trovato il goal dell’1-0 direttamente da calcio di punizione.

Il resto lo hanno fatto le parate di Alisson, tanta imprecisione, ma c’è anche da dire che solo il palo a negato a Gakpo la rete che avrebbe potuto chiudere i giochi già nel primo tempo.

Nella ripresa il Liverpool ha giocato in costante proiezione offensiva alla ricerca del raddoppio, ma al 90’ è stato gelato da Ricarlison che ha siglato la rete che è valsa un pareggio quasi insperato.