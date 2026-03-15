Richarlison gela il Liverpool al 90’: ad Anfield il primo punto di Tudor con il Tottenham

Serviva un’impresa al Tottenham per porre fine ad uno dei periodi più complicati della sua storia recente e, sul campo del Liverpool, è arrivato un pareggio in extremis che è servito quantomeno a porre fine ad un clamoroso filotto di sconfitte.
Gli Spurs hanno proposto una prestazione a tratti anche buona soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento e nella ripresa sono riusciti a trovare il goal nel momento più importante, ovvero nel finale, dopo aver a lungo subito il predominio territoriale dei Reds.
Un punto in cascina che vale ossigeno puro anche per Igor Tudor che, per la prima volta in questa sua avventura londinese, non è uscito sconfitto da una partita.