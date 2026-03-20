Retegui vuole tornare in Serie A: contatti con Milan e Juventus, pro e contro dell'operazione per il centravanti dell'Italia

Nel momento in cui Retegui fa capire la propria volontà di tornare in Serie A, non sorprende che si facciano avanti le big del campionato italiano. Il ricordo di quello fatto dal centravanti nella passata stagione con l'Atalanta è ancora vivo. 25 goal e capocannoniere in Serie A. Sia Milan che Juventus hanno avuto difficoltà nel ruolo di 9 in questi mesi, tra infortuni (Gimenez, Vlahovic) e rendimento degli altri sottotono. Retegui rappresenta una certezza in Serie A.





A poter rendere l'operazione meno onerosa e complicata potrebbe essere la situazione attuale e il conflitto che coinvolge anche i paesi arabi. Scenario imprevedibile che non è escluso possa avere ripercussioni anche sul calcio e su chi è attualmente in Saudi League.







