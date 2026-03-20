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Mateo Retegui Nazionale ItaliaGetty Images
Andrea Ajello

Retegui vuole tornare in Serie A: contatti con Milan e Juventus, pro e contro dell'operazione per il centravanti dell'Italia

Mateo Retegui dopo una sola stagione in Arabia Saudita potrebbe tornare in Italia: l'ostacolo ingaggio e perché sia il Milan che la Juventus ci pensano.

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Non è certo il primo che dopo soli pochi mesi dal suo approdo in Arabia Saudita pensa di tornare indietro ma Mateo Retegui sta davvero valutando dentro di sé la possibilità di rientrare in Italia nella prossima stagione.


Il centravanti della Nazionale italiana si è trasferito all''Al-Qadisiya l'estate scorsa, facendo incassare all'Atalanta una cifra da record per il club bergamasco (la seconda più alta di sempre).


Ci sono già stati movimenti attorno a Retegui, in particolare del Milan che però non è l'unica squadra italiana interessata: anche la Juventus studia l'operazione per riportare in Serie A l'ultimo capocannoniere del campionato.

  • DIALOGO MILAN-RETEGUI

    Nella prossima sessione di mercato il Milan ha intenzione di rinforzare la squadra facendo un investimento per un vero centravanti e nella lista dei candidati c'è anche Retegui.


    Igli Tare, direttore sportivo rossonero,come riportato da Tuttosport, settimana scorsa ha incontrato a cena Alessandro Moggi, agente che ha nella sua scuderia la punta italo-argentina. Una prima mossa del Milan per sondare il terreno e capire la fattibilità dell'operazione. Nessuna trattativa ancora in piedi ma un segnale di come l'ex Atalanta sia assolutamente nei pensieri della società.

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  • RETEGUI 'ALTERNATIVA' A KOLO MUANI PER LA JUVENTUS

    Ancora più del Milan, chi dovrà apportare profondi cambiamenti in attacco è la Juventus. I due volti nuovi arrivati l'estate scorsa, ovvero Lois Openda e Jonathan David hanno entrambi deluso e sono sulla lista dei partenti.


    Si avvicina la permanenza di Dusan Vlahovic che sta trattando con la Juve il rinnovo di contratto ma il centravanti serbo ovviamente non può bastare. L'idea del club bianconero è affiancargli un compagno dello stesso livello o superiore.


    Il primo nome rimane quello di Randal Kolo Muani, in prestito al Tottenham ma che rientrerà temporaneamente al PSG. Tra le alternative di lusso è spuntato Retegui; c'è stato un contatto, riferisce Tuttosport, con il ds bianconero Marco Ottolini, che conosce bene visto che quando il centravanti arrivò al Genoa c'era proprio l'attuale dirigente della Juventus nel club rossoblù.

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  • DUE OSTACOLI: INGAGGIO E AL-QADISIYA

    Sia Juventus che Milan hanno avviato dei primi dialoghi con l'entourage di Retegui e non si è ancora entrati in una fase calda dell'operazione. Anche perché per entrambe prima è necessario avere la certezza della qualificazione in Champions considerando i costi.


    Comunque, anche con i soldi della Champions, lo sforzo dovrebbe essere notevole per riportare l'italo argentino in Serie A. Intanto c'è la questione ingaggio; Retegui arriva a toccare i 20 milioni di stipendio in Arabia. Se vuole tornare in Italia, dovrebbe quindi più che dimezzarsi l'ingaggio.


    Da non sottovalutare però neanche la posizione dell'Al-Qadisiya; il club saudita infatti non sembra intenzionato a privarsi del centravanti dopo solo una stagione e un investimento da quasi 70 milioni di euro per il cartellino.

  • PERCHÈ MILAN E JUVENTUS PENSANO A RETEGUI

    Nel momento in cui Retegui fa capire la propria volontà di tornare in Serie A, non sorprende che si facciano avanti le big del campionato italiano. Il ricordo di quello fatto dal centravanti nella passata stagione con l'Atalanta è ancora vivo. 25 goal e capocannoniere in Serie A. Sia Milan che Juventus hanno avuto difficoltà nel ruolo di 9 in questi mesi, tra infortuni (Gimenez, Vlahovic) e rendimento degli altri sottotono. Retegui rappresenta una certezza in Serie A.


    A poter rendere l'operazione meno onerosa e complicata potrebbe essere la situazione attuale e il conflitto che coinvolge anche i paesi arabi. Scenario imprevedibile che non è escluso possa avere ripercussioni anche sul calcio e su chi è attualmente in Saudi League.



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