Retegui vuole tornare in Serie A: contatti con Milan e Juventus, pro e contro dell'operazione per il centravanti dell'Italia

Non è certo il primo che dopo soli pochi mesi dal suo approdo in Arabia Saudita pensa di tornare indietro ma Mateo Retegui sta davvero valutando dentro di sé la possibilità di rientrare in Italia nella prossima stagione.
Il centravanti della Nazionale italiana si è trasferito all''Al-Qadisiya l'estate scorsa, facendo incassare all'Atalanta una cifra da record per il club bergamasco (la seconda più alta di sempre).
Ci sono già stati movimenti attorno a Retegui, in particolare del Milan che però non è l'unica squadra italiana interessata: anche la Juventus studia l'operazione per riportare in Serie A l'ultimo capocannoniere del campionato.