Repubblica Ceca-Turchia 1-2, pagelle e tabellino: Calhanoglu e Tosun firmano la vittoria che vale gli ottavi

Soucek, con la Repubblica Ceca in 10 dal 20', risponde a Calhanoglu, ma a tempo scaduto ci pensa Tosun a firmare il successo turco.

La Turchia centra l'obiettivo: vince 2-1 contro la Repubblica Ceca e stacca il pass per gli ottavi di finale di Euro 2024 grazie al secondo posto finale alle spalle del Portogallo. Per la Repubblica Ceca il sogno europeo finisce invece qui.

La serata prende subito una piega favorevole ai turchi quando la squadra di Hasek si ritrova in dieci uomini a causa del rosso a Barak, capace suo malgrado di prendere due gialli nel giro di nove minuti.

Forte della superiorità numerica, la Turchia prende progressivamente il controllo del match prima di colpire nella ripresa: dopo il miracolo di Stanek sulla conclusione a botta sicura di Yildiz ci pensa Calhanoglu a stappare il match con un sontuoso diagonale che si insacca all'angolino. La Repubblica Ceca però non molla e in mischia acciuffa il pari con Soucek. Una rete che rianima il segmento finale di gara ma che non basta per sovvertire le sorti del girone: la Turchia, infatti, raddoppia con Tosun a tempo scaduto e va avanti: agli ottavi sfiderà l'Austria, mentre per la Repubblica Ceca è capolinea.