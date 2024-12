Recupero Fiorentina-Inter, quando si gioca la gara sospesa per il malore di Bove: la possibile data

Fiorentina vs Inter

La gara tra Fiorentina e Inter è stata sospesa domenica 1° dicembre per l'episodio che ha coinvolto Bove: quando si recupera?

Fiorentina-Inter, gara della quattordicesima giornata di Serie A che si sarebbe dovuta disputare domenica 1° dicembre, è durata appena 17 minuti. L'episodio che suo malgrado ha visto protagonista Edoardo Bove, però, ha portato alla sospensione della partita.

Al minuto 17 del primo tempo, l'ex centrocampista della Roma è crollato a terra dopo essersi allacciato una scarpa, generando momenti di puro panico al Franchi. Bove è stato portato via in ambulanza, all'ospedale di Careggi, tra le lacrime di preoccupazione di compagni e avversari. In seguito ha ripreso conoscenza.

La partita è stata immediatamente sospesa dall'arbitro dell'incontro, Daniele Doveri di Roma. Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi e non sono più tornate in campo. In un secondo momento è arrivato l'annuncio della sospensione della partita, comunque scontata.

Ma quando si recupera Fiorentina-Inter? La possibile data in cui potrebbe essere completata la partita del Franchi tra la formazione di Raffaele Palladino e quella di Simone Inzaghi.