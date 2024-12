Fiorentina vs Inter

Il centrocampista viola perde i sensi improvvisamente e viene portato via in ambulanza. Paura e sgomento al Franchi.

Attimi di apprensione vera allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Al minuto 17 della partita tra Fiorentina e Inter, Edoardo Bove si è piegato per allacciarsi uno scarpino e ha accusato un malore nel momento in cui si è rialzato.

Rimasto al suolo privo di sensi e accerchiato da tutti i calciatori in campo e in panchina, il centrocampista viola è stato portato fuori in ambulanza.