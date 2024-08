Real Madrid-Valladolid dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Real Madrid vs Real Valladolid

Prima uscita casalinga in Liga per il Real Madrid, avversario del Valladolid: le info su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Mezzo passo falso per il Real Madrid all'esordio nella Liga 2024/25: Mbappé e compagni non sono andati oltre l'1-1 sul campo del Maiorca.

Ad Ancelotti non è bastata la magia di Rodrygo per avere la meglio sugli avversari, capaci di reagire e trovare il pari grazie all'incornata di Muriqi, vecchia conoscenza della Lazio.

È invece andata meglio al Valladolid, tornato in massima serie dopo una sola stagione di assenza: i 'Pucelanos' hanno superato di misura un'altra neopromossa, l'Espanyol, grazie alla rete dell'ex laziale Raul Moro.

Qui troverete tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati su Real Madrid-Valladolid: dalle formazioni impiegate dai due allenatori alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.