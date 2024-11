Real Madrid-Osasuna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo la sconfitta subita a sorpresa contro il Milan, il Real Madrid riparte dal Bernabeu e dall'Osasuna: dove vedere la partita in tv e streaming.

Perdere in Champions League, in casa e con due goal di scarto: non proprio un risultato da Real Madrid. Dopo la sconfitta interna contro il Milan, i Blancos giocano nuovamente al Bernabeu, stavolta nella Liga e in una gara più abbordabile, in teoria, come quella contro l'Osasuna.

Alle spalle di un Barcellona che sembra deciso a vincere nuovamente tutto dopo un decennio, il Real Madrid prova a rialzarsi rapidamente per evitare contraccolpi psicologici: a -9 dalla vetta blaugrana, ma con una partita da recuperare, la squadra di Ancelotti sfida un'Osasuna comunque sorprendente e attualmente al quinto posto.

Il Real Madrid è sulla carta favorito, ma l'Osasuna sta dimostando di potersela giocare con chiunque. Basti pensare che in questa prima parte di stagione ha vinto 4-2 proprio contro il Barcellona: insomma, occhio alle sorprese.