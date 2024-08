Rayo Vallecano-Barcellona dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Rayo Vallecano vs Barcellona

Dopo il Valencia e la gara interna contro l'Athletic, Barcellona di scena in casa del Rayo Vallecano: tutto su formazioni, diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Terza giornata de LaLiga: il Rayo Vallecano ospita il Barcellona, in un'inedita sfida per le zone alte della classifica.

Ottima partenza del Rayo che ha vinto contro la Real Sociedad all'esordio e pareggiato per 0-0 contro il Getafe.

I blaugrana di Flick, invece, sono a punteggio pieno dopo aver battuto Valencia (1-2) e Athletic Bilbao (2-1) in due sfide complicate.

Di seguito tutte le info per rimanere aggiornati su Rayo Vallecano-Barcellona: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.