Rashford, Grealish, Maguire, Sancho e non solo: i 26 esclusi dell'Inghilterra dagli Europei

Tra infortuni, scarso rendimento e concorrenza, Southgate ha lasciato a casa un'intera rosa di papabili alla convocazione.

L'Inghilterra è stata fatta. Giovedì il ct Gareth Southgate ha confermato i 26 giocatori che voleranno in Germania per gli Europei. Nonostante la clamorosa sconfitta in amichevole contro l'Islanda, i Tre Leoni si presentano al torneo da favoriti, ed è facile capire perché.

La rosa dell'Inghilterra è così profonda, però, che un parecchi giocatori di alto livello sono stati costretti a rimanere a casa: è il caso ad esempio di Jack Grealish e James Maddison, che si sono uniti a coloro che erano già stati esclusi dai 33 preconvocati di Southgate.

E dunque, ecco una rosa di 26 inglesi che non saranno agli Europei quest'estate. Nomi grossi, nomi di lusso.