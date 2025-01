Ranking UEFA, quanto vale la classifica finale di Champions? In palio molti punti, occhio all'ultima giornata anche in Europa League

I punti ottenuti dalla classifica di Champions League sono fondamentali per avere cinque squadre italiane anche nella prossima annata?

Abituata ormai alle cinque squadre in Champions League, l'Italia vuole fare tutto ciò che è in proprio potere per confermare lo stesso numero anche nella stagione 2025/2026. Certa di almeno quattro team, la Serie A può però averne anche un numero superiore qualora finisse, come da regolamento, al primo o al secondo posto del Ranking UEFA stagionale.

Attualmente al secondo posto nel ranking 24/25 alle spalle del lanciatissimo campionato inglese (deludente nella passata stagione), l'Italia ha ottime possibilità di confermare le cinque squadre in Champions anche nel prossimo torneo. Per farlo, però, dovrà sfruttare ogni occasione in Champions, Europa League e Conference da qui a fine maggio, a cominciare dalla classifica finale del girone.

Definita la classifica di Conference, tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio si chiude il girone di Champions al pari di quello di Europa League, così da ufficializzare anche la graduatoria finale dei due gruppi. Ogni posizione è importante: più si è in alto, più si guadagnano punti ranking.