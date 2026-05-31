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Ralf RangnickGetty Images
Michael Di Chiaro

Rangnick-Milan, cosa manca e i tempi per il possibile accordo: decisivo l'incontro con l'Austria

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Ore calde per il futuro di Rangnick: previsto un incontro con l'Austria e a seguire un nuovo contatto con lo stato maggiore del Milan composto da Zlatan Ibrahimovic e da Gerry Cardinale.

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Ralf Rangnick si trova di fronte ad un bivio: proseguire la propria avventura da commissario tecnico dell'Austria o iniziare un capitolo nuovo di zecca al Milan, in qualità di direttore tecnico.


Il tecnico tedesco è il profilo individuato da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per prendere il controllo dell'area sportiva rossonera, ma la federazione austriaca vorrebbe tenersi stretta il proprio Ct.


Rangnick in questi giorni non si sbilancia e anche nella conferenza stampa alla vigilia sfida amichevole con la Tunisia non ha dato indizi sui contatti con il Milan: "Non confermerò né smentirò. Il mio interlocutore ora è solo la Federazione austriaca, non c'è altro da dire", riporta La Gazzetta dello Sport.

  • NUOVO APPUNTAMENTO CON IL MILAN

    Rangnick è colpito dalla proposta del Milan e la sta valutando seriamente.


    Secondo quanto riferito dalla Gazzetta, in settimana avrà un nuovo contatto con Gerry Cardinale, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic.


    Si tratterebbe di un secondo confronto, dopo l'incontro di martedì a Vienna con i vertici rossoneri.

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  • L'AUSTRIA OFFRE IL RINNOVO

    Non l'unico incontro per Rangnick, perché la sua settimana si aprirà con il meeting di domani (lunedì 1 giugno) proprio con la Österreichischer Fussball-Bund.


    L'obiettivo della Federazione è di convincere Rangnick a restare alla guida dell'Austria anche dopo i Mondiali e ha già fatto sforzi importanti in questo senso, mettendo sul piatto il rinnovo del contratto.


    Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la Federazione austriaca ha convinto alcuni sponsor a partecipare all'ingaggio del commissario tecnico, che per il prossimo biennio raddoppierebbe passando dal milione attuale a 2 milioni di euro netti a stagione.

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  • RISPOSTA ALL'AUSTRIA E TENTAZIONE MILAN

    In sette-dieci giorni, riporta Gazzetta, è attesa la risposta alla Federazione austriaca da parte di Rangnick, che nel frattempo vuole capire meglio i margini del progetto del Milan.


    Soprattutto, bisogna capire se i rossoneri gli daranno autonomia nelle decisioni, tra cui importante quella sull'allenatore (Oliver Glasner e Matthias Jaissle nomi che possono prendere quota in questo senso) e se gli garantirà budget per portare avanti le sue idee.


    Ad oggi comunque il Milan è l'unica alternativa alla Nazionale austriaca per Rangnick, che entra in una settimana decisiva per il proprio futuro.

  • MILAN, NOVITA' CALVELLI

    Nel frattempo, arrivano novità importanti in casa Milan per quanto riguarda la fase di transizione che sta vivendo il club.


    Come riferisce Sky Sport, Massimo Calvelli ha ereditato le deleghe che prima erano dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, con l'obiettivo di garantire continuità operativa ed efficacia decisionale.


    Le deleghe di Furlani dunque sono state ereditate da Calvelli, già parte del CdA rossonero negli ultimi mesi, e si aggiungono a quelle già in possesso del presidente Paolo Scaroni, con il quale opererà per garantire continuità, operatività e rapidità d'azione su tutti i principali dossier del club.

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