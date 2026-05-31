Rangnick-Milan, cosa manca e i tempi per il possibile accordo: decisivo l'incontro con l'Austria

Ralf Rangnick si trova di fronte ad un bivio: proseguire la propria avventura da commissario tecnico dell'Austria o iniziare un capitolo nuovo di zecca al Milan, in qualità di direttore tecnico.





Il tecnico tedesco è il profilo individuato da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per prendere il controllo dell'area sportiva rossonera, ma la federazione austriaca vorrebbe tenersi stretta il proprio Ct.





Rangnick in questi giorni non si sbilancia e anche nella conferenza stampa alla vigilia sfida amichevole con la Tunisia non ha dato indizi sui contatti con il Milan: "Non confermerò né smentirò. Il mio interlocutore ora è solo la Federazione austriaca, non c'è altro da dire", riporta La Gazzetta dello Sport.