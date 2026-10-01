Ronaldo ha poi lasciato anche il ritiro del Portogallo a Copenaghen partendo con un aereo privato dalla capitale della Danimarca.

Jorge Jesus, informato dell'accaduto, non ha cambiato posizione: ""Avevo già detto a Ronaldo che non avrebbe giocato contro Norvegia e Danimarca, va gestito quando ci sono tante partite ravvicinate. Lo facevo anche in Arabia Saudita. Sono io l'allenatore, sono io che decido. Nessun giocatore può far cambiare le mie idee".

Ronaldo invece ha affidato ai social la sua prima spiegazione: ""Dopo la conferenza stampa dell'allenatore della nazionale e dopo una conversazione con il Presidente della Federcalcio Portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale.

A tempo debito dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la Nazionale, a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra".