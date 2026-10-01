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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Lelio Donato

Rafa Leao si prende la maglia di Cristiano Ronaldo: assegnato il numero 7 del Portogallo all'ex attaccante del Milan

UEFA Nations League A
Portogallo
Danimarca vs Portogallo
Danimarca

Dopo la fuga di Cristiano Ronaldo dal ritiro la sua maglia è stata subito riassegnata dal Portogallo. Ad indossarla nelle prossime gare di Nations League sarà Rafa Leao.

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La numero 7 del Portogallo sarà indossata da Rafa Leao.

Il giorno dopo la clamorosa fuga di Cristiano Ronaldo dal ritiro della Nazionale, la sua storica maglia è stata subito riassegnata.

La scelta è ricaduta sull'ex attaccante del Milan che dunque giocherà col numero 7 sulla schiena nelle prossime due gare di Nations League.

  • LA MAGLIA NUMERO 7 A LEAO

    Il Portogallo, nella giornata di giovedì 1 ottobre, ha ufficialmente comunicato i numeri di maglia per le prossime due gare di Nations League.

    La numero 7, che ormai da anni era stata sempre indossata da Cristiano Ronaldo, è stata assegnata a Rafa Leao.

  • LA FUGA DI RONALDO

    Il caso Ronaldo al Portogallo è definitivamente esploso mercoledì 30 ottobre, quando CR7 ha abbandonato il ritiro.

    Dopo aver trascorso novanta minuti in panchina contro la Norvegia, Ronaldo ha saputo che non avrebbe giocato titolare neppure la prossima gara di Nations League contro la Danimarca.

    Da qui il clamoroso strappo con la fuga di Ronaldo dallo stadio di Copenaghen dove i compagni si stavano allenando.

    Una rottura totale, insomma, che potrebbe scrivere nel peggiore dei modi la parola fine sulla sua lunga storia col Portogallo.

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  • I MOTIVI

    Ronaldo ha poi lasciato anche il ritiro del Portogallo a Copenaghen partendo con un aereo privato dalla capitale della Danimarca.

    Jorge Jesus, informato dell'accaduto, non ha cambiato posizione: ""Avevo già detto a Ronaldo che non avrebbe giocato contro Norvegia e Danimarca, va gestito quando ci sono tante partite ravvicinate. Lo facevo anche in Arabia Saudita. Sono io l'allenatore, sono io che decido. Nessun giocatore può far cambiare le mie idee".

    Ronaldo invece ha affidato ai social la sua prima spiegazione: ""Dopo la conferenza stampa dell'allenatore della nazionale e dopo una conversazione con il Presidente della Federcalcio Portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale.

    A tempo debito dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la Nazionale, a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra".

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