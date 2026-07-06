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Geoff Hurst England 1966Getty Images
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Quanti Mondiali ha vinto l'Inghilterra? Caccia alla Coppa del Mondo dopo decenni

Coppa del Mondo
Inghilterra

Da decenni l'Inghilterra è tra le favorite per conquistare il Mondiale, ma da decenni le delusioni si sono moltiplicate edizione dopo edizione della Coppa del Mondo.

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Sempre tra le favorite per conquistare la Coppa del Mondo, continuamente delusa per il mancato successo. Sono decenni che l'Inghilterra cerca di conquistare il Mondiale, ma edizione dopo edizione la squadra britannica paga la lunghissima annata di Premier e spesso una stima troppo elevata in patria.

Nonostante alcune edizioni dei Mondiali in cui l'Inghilterra ha ben figurato, le delusioni sono di gran lunga in numero maggiore, tanto che diverse generazioni non hanno mai visto i propri idoli conquistare il più grande trofeo per Nazionali esistente al mondo.

  • OBIETTIVO SECONDO MONDIALE

    L'Inghilterra ha conquistato una sola Coppa del Mondo nella sua storia, arrivata nel 1966. Non solo la formazione britannica ha conquistato solo il trofeo nell'edizione casalinga del Mondiale, ma bensì non ha più raggiunto la finale.

    In ogni caso anche prima del Mondiale 1966 l'Inghilterra non aveva mai raggiunto la finale, per cui l'edizione di sessant'anni fa rimane un caso unico.

    Sei decenni dopo l'unica volta è arrivato il momento per vedere la Coppa del Mondo nelle mani degli inglesi?

    Tra l'altro l'Inghilterra non ha mai vinto l'Europeo, al massimo raggiungendo la finale in due occasioni, persa consecutivamente nel 2021 contro l'Italia e nel 2024 contro la Spagna.

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  • L'INGHILTERRA SUL PODIO

    Detto della sola finale raggiunta da quando esiste il Mondiale e del titolo conquistato nel 1966, l'Inghilterra non ha ottenuto neanche medaglie di bronzo dal 1930 ad oggi.

    L'Inghilterra si è al massimo classificata quarta oltre al primo posto del 1966: tale risultato è arrivato a Italia 1990 e alla Coppa del Mondo 2018, in quest'ultimo caso battuta nella finale terzo-quarto posto dal Belgio.

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  • 17 VOLTE AL MONDIALE

    La partecipazione dell'Inghilterra alla Coppa del Mondo 2026 è di fatto la 17esima, l'ottava consecutiva.

    La Nazionale dei Tre Leoni non ha infatti conquistato la partecipazione al Mondiale nell'edizione 1994, ma ha mancato l'accesso alla Coppa del Mondo anche nel 1974 e nel 1978.

    In occasione delle prime tre edizioni del Mondiale, invece, l'Inghilterra non ebbe modo di partecipare perché non facente parte della FIFA, a cui si affiliò nel 1946, dopo avervi fatto parte prima del 1928.

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