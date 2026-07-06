Quanti Mondiali ha vinto l'Inghilterra? Caccia alla Coppa del Mondo dopo decenni

Sempre tra le favorite per conquistare la Coppa del Mondo, continuamente delusa per il mancato successo. Sono decenni che l'Inghilterra cerca di conquistare il Mondiale, ma edizione dopo edizione la squadra britannica paga la lunghissima annata di Premier e spesso una stima troppo elevata in patria.

Nonostante alcune edizioni dei Mondiali in cui l'Inghilterra ha ben figurato, le delusioni sono di gran lunga in numero maggiore, tanto che diverse generazioni non hanno mai visto i propri idoli conquistare il più grande trofeo per Nazionali esistente al mondo.