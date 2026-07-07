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Lionel Messi ArgentinaGetty
Francesco Schirru

Quanti Mondiali ha vinto Messi? L'Argentina è ancora favorita per il titolo

Coppa del Mondo
L. Messi
Argentina

Messi partecipa alla Coppa del Mondo 2026, l'ultima della sua folgorante carriera in cui ha vinto tutto sia con i club che con la propria amata Nazionale.

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Per Leo Messi è giunta l'ora di salutare l'Argentina e la Coppa del Mondo. Ma prima, l'ultimo ballo, al Mondiale 2026. Dopo due decenni passati a giocare con l'Albiceleste per provare a portarla sul tetto del Sudamerica e del pianeta, 'La Pulce' il fuoriclasse laserà la rappresentativa in mano ai suoi eredi.

Messi è sicuramente uno dei calciatori più importanti nella storia di questo sport e servirà del tempo per capire se qualcun riuscirà a superarlo nelle classifiche dei tifosi: nel corso della sua carriera ha vinto ogni grande torneo, incluso il Mondiale. Che spera di portare a casa anche dopo la finale di luglio in quel di New York.

  • IL SECONDO MONDIALE

    I Mondiali vinti nel 2022 sono stati i primi portati a casa da Messi. Battuta la Francia in finale, dopo un 3-3 esaltante e i calci di rigore, l'argentino è riuscito a sollevare la coppa in terra qatariota, conquistando pochi mesi anche l'ennesimo Pallone d'Oro.

    Conquistando il Mondiale 2026 Messi, al pari di alcuni suoi compagni, entrerebbe in una lista affatto lunga di giocatori in grado di vincere la Coppa del Mondo più di una volta.

    Pelé è l'unico giocatore ad aver vinto tre Mondiali, mentre alcuni colleghi brasiliani e italiani hanno portato a casa due medaglie d'oro.

    Fin qui l'unico argentino con due Mondiali vinti è Passarella.

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  • LA FINALE DEL 2018

    Messi ha giocato due finali negli ultimi tre Mondiali, vista la sconfitta del 2014 subita contro l'Argentina.

    L'Albiceleste ha atteso diverso tempo per essere considerata nuovamente la favorita numero uno per la Coppa del Mondo, ma nell'ultimo decennio risulta essere la squadra più importante del pianeta al pari della Francia, anch'essa con una finale vinta e una persa.

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  • LE STATISTICHE AL MONDIALE

    Messi è uno dei due giocatori ad essere stato convocato per sei Mondiali, l'altro è ovviamente Cristiano Ronaldo. Nella storia del torneo nessun giocatore è sceso in campo per più partite, ben 26 (Matthaus è 25, dunque Klose, Maldini e Cristiano Ronaldo).

    Nel corso delle sue cinque Coppa del Mondo pre-2026 Messi ha anche segnato 13 goal, 3 in meno del capocannoniere all-time Klose, primo davanti all'argentino, a Ronaldo e Klose.

    Come Messi, anche Mbappé spera di diventare il miglior marcatore della storia (anche lui a 13 marcature).

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  • LE VITTORIE DI MESSI CON L'ARGENTINA

    - Mondiale Under 20

    - Oro Olimpico

    - Copa America (due volte)

    - La Finalissima

    - Mondiale

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