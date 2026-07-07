Quanti Mondiali ha vinto Messi? L'Argentina è ancora favorita per il titolo

Per Leo Messi è giunta l'ora di salutare l'Argentina e la Coppa del Mondo. Ma prima, l'ultimo ballo, al Mondiale 2026. Dopo due decenni passati a giocare con l'Albiceleste per provare a portarla sul tetto del Sudamerica e del pianeta, 'La Pulce' il fuoriclasse laserà la rappresentativa in mano ai suoi eredi.

Messi è sicuramente uno dei calciatori più importanti nella storia di questo sport e servirà del tempo per capire se qualcun riuscirà a superarlo nelle classifiche dei tifosi: nel corso della sua carriera ha vinto ogni grande torneo, incluso il Mondiale. Che spera di portare a casa anche dopo la finale di luglio in quel di New York.