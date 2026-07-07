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Enzo Fernandez Lionel Messi Argentina 2022 World CupGetty
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Quanti Mondiali ha vinto l'Argentina? La Nazionale albiceleste vuole agganciare Italia e Germania

Coppa del Mondo
Argentina

Campione in carica del Mondiale avendo vinto l'edizione qatariota del 2022, l'Argentina di Scaloni vuole raggiungere Italia e Germania al secondo posto delle Nazionali più vincenti.

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Quattro anni fa, a dicembre, l'Argentina ha conquistato il Mondiale qatariota, mettendo fine a un'astinenza durata quasi quattro decenni. Ora, in Messico, Stati Uniti e Canada, la squadra albiceleste conta di fare il bis e raggiungere Germania e Italia nella classifica delle rappresentative più vincenti nella storia del calcio.

L'ultimo Mondiale di Messi farà rima con un secondo successo consecutivo per il gruppo di Scaloni?

La risposta a metà luglio 2026, quando a New York verrà assegnata la Coppa del Mondo nell'edizione più grande nella storia del torneo, viste le 48 squadre rispetto alle solite 32.

  • CACCIA ALLA QUARTA COPPA

    Vincendo il Mondiale nel 2022, l'Argentina si è portata a tre Coppe del Mondo conquistate, unica squadra ad aver raggiunto questo specifico numero di successi.

    L'Argentina aspettava da decenni la conquista dei Mondiali, visti i successi nel 1978 e nel 1986. Oltre ai primi posti, l'Albiceleste ha inoltre partecipato alla finale del torneo in ulteriori tre occasioni, dove la sua avventura si è conclusa con l'argento.

    In particolare, infatti, l'Argentina è stata sconfitta in finale nel 1930, ovvero nella prima edizione del torneo, nonchè a Italia 1990 (dopo aver battuto gli azzurri in finale) e infine nel 2014 contro la Francia, battuta quattro anni fa per la personale 'vendetta' sportiva.

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  • NESSUNA VIA DI MEZZO

    La particolarità dell'Argentina? Quando ha raggiunto i quarti del Mondiale ha sempre agguantato anche la finale, considerando come nella storia del torneo non sia mai stata eliminata in semifinale, dunque giocando successivamente la finale terzo-quarto posto.

    Nelle ultime edizioni il risultato più ricorrente per l'Argentina è stato infatti il raggiungimento dei quarti, prima di essere eliminata (1998, 2006 e 2010).

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  • AL MONDIALE PER LA 19ESIMA VOLTA

    Solo Brasile (23 Mondiali) e Germania (19) hanno giocato più Coppe del Mondo dell'Argentina, qualificata ininterrotamente dal 1974 ad oggi.

    L'edizione del 1970 rappresenta l'ultimo Mondiale senza l'Argentina, la quale non ha avuto modo di partecipare neanche nel 1938, nel 1950 e nel 1954: in questi tre casi la rappresentativa non potè contare sui giocatori all'estero, vista la regola per cui solo i militanti nel campionato nazionale potessero essere convocati nella selezione albiceleste.

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