Quanti Mondiali ha vinto l'Argentina? La Nazionale albiceleste vuole agganciare Italia e Germania

Quattro anni fa, a dicembre, l'Argentina ha conquistato il Mondiale qatariota, mettendo fine a un'astinenza durata quasi quattro decenni. Ora, in Messico, Stati Uniti e Canada, la squadra albiceleste conta di fare il bis e raggiungere Germania e Italia nella classifica delle rappresentative più vincenti nella storia del calcio.

L'ultimo Mondiale di Messi farà rima con un secondo successo consecutivo per il gruppo di Scaloni?

La risposta a metà luglio 2026, quando a New York verrà assegnata la Coppa del Mondo nell'edizione più grande nella storia del torneo, viste le 48 squadre rispetto alle solite 32.