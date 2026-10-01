Quando torna McTominay, il rientro dello scozzese col Napoli rischia di slittare: perché i tempi potrebbero allungarsi

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Il rientro di Scott McTominay rischia di slittare. Una notizia che, se confermata, complicherebbe parecchio i piani di Allegri.
Dopo l'ablazione cardiaca a cui lo scozzese si è sottoposto alcune settimane fa, il Napoli sperava di poterlo riavere a disposizione subito dopo la pausa.
I tempi invece secondo quanto riporta 'Il Mattino' potrebbero allungarsi facendo saltare a McTominay le prossime gare di campionato e Champions League.
Ma quanto torna McTominay? Quanto rischia di stare ancora fuori e perchè?