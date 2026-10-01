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Lelio Donato

Quando torna McTominay, il rientro dello scozzese col Napoli rischia di slittare: perché i tempi potrebbero allungarsi

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Il Napoli sperava che McTominay potesse rientrare subito dopo la sosta ma i tempi potrebbero allungarsi di qualche settimana. Tutto dipende dalle cure necessarie dopo l'ablazione cardiaca.

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Il rientro di Scott McTominay rischia di slittare. Una notizia che, se confermata, complicherebbe parecchio i piani di Allegri.

Dopo l'ablazione cardiaca a cui lo scozzese si è sottoposto alcune settimane fa, il Napoli sperava di poterlo riavere a disposizione subito dopo la pausa.

I tempi invece secondo quanto riporta 'Il Mattino' potrebbero allungarsi facendo saltare a McTominay le prossime gare di campionato e Champions League.

Ma quanto torna McTominay? Quanto rischia di stare ancora fuori e perchè?

  • QUANDO SI È OPERATO MCTOMINAY

    Il Napoli annunciava l'1 settembre che Scott McTominay era costretto a fermarsi per sottoporsi ad un'operazione.

    Allo scozzese era stata riscontrata una lieve aritmia cardiaca benigna. Da qui la necessità di procedere con un intervento di correzione mediante ablazione (PFA).

    L'operazione è poi stata effettuata l'8 settembre, di seguito il comunicato ufficiale del Napoli:

    "Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti".

  • IL RECUPERO DI MCTOMINAY

    Nei piani del Napoli, quindi, McTominay doveva tornare ad allenarsi a fine settembre per poi rientrare subito dopo la sosta.

    Queste le dichiarazioni del direttore sportivo Manna sulle condizioni dello scozzese rilasciate il 17 settembre: "Scott sta bene ma non benissimo. Il primo episodio lo aveva avuto in nazionale a giugno, poi è riaccaduto nelle ultime settimane. Abbiamo scelto di farlo operare prima della pausa per riaverlo post sosta quando avremo nove partite nel giro di poche settimane".

    McTominay, in effetti, è già tornato a Castel Volturno ma sta svolgendo un programma personalizzato e individuale tra palestra e campo, prendendo anche parte solo alle riunioni tecniche insieme ai compagni.

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  • IL RIENTRO SLITTA? I MOTIVI

    Al momento però non è possibile prevedere con esattezza quando tornerà a giocare McTominay.

    La prima data segnata sul calendario è quella del 6 ottobre quando lo scozzese dovrebbe nuovamente ottenere l'idoneità sportiva. Ma il rientro dipende dal percorso di cura post-operatori.

    Fino a quando McTominay dovrà assumere i farmaci anti-coagulanti, infatti, non potrà scendere in campo neppure per allenarsi insieme ai compagni.

    In questi casi infatti eventuali scontri e contrasti sono sconsigliati. E solitamente, secondo quanto riporta 'Il Mattino', le cure con gli anti-coagulanti dopo un'operazione come quella a cui si è sottoposto McTominay durano circa 6-8 settimane.

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  • QUANDO TORNA MCTOMINAY

    Considerato che McTominay non può ancora allenarsi con i compagni, il rientro sembra destinato a slittare. Ma a quando?

    Lo scozzese salterà quasi sicuramente la prima gara dopo la sosta contro il Frosinone.

    E molto probabilmente non ci sarà neppure in Champions League contro il Villarreal e per la successiva trasferta a Venezia.

    La speranza di Allegri è quella di riavere McTominay tra la gara del 20 ottobre contro il Bodo/Glimt e quella successiva contro la Roma

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