Quando torna McTominay, il rientro dello scozzese col Napoli rischia di slittare: perché i tempi potrebbero allungarsi

Nei piani del Napoli, quindi, McTominay doveva tornare ad allenarsi a fine settembre per poi rientrare subito dopo la sosta.

Queste le dichiarazioni del direttore sportivo Manna sulle condizioni dello scozzese rilasciate il 17 settembre: "Scott sta bene ma non benissimo. Il primo episodio lo aveva avuto in nazionale a giugno, poi è riaccaduto nelle ultime settimane. Abbiamo scelto di farlo operare prima della pausa per riaverlo post sosta quando avremo nove partite nel giro di poche settimane".

McTominay, in effetti, è già tornato a Castel Volturno ma sta svolgendo un programma personalizzato e individuale tra palestra e campo, prendendo anche parte solo alle riunioni tecniche insieme ai compagni.