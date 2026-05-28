Quando si gioca Sinner-Cerundolo, secondo turno del Roland Garros: data, orario, canale tv, diretta in chiaro e dove vederla in streaming

Dopo il convincente esordio contro il francese Clement Tabur, Jannik Sinner si appresta a tornare in campo per affrontare, nel secondo turno del Roland Garros, l'argentino Juan Manuel Cerundolo.
Il fuoriclasse italiano, numero 1 al mondo, ha iniziato il suo cammino nel torneo parigino imponendosi in tre set con un netto 6-1, 6-3, 6-4.
Vittoria in tre set, ma decisamente più faticosa, anche per il numero 56 del ranking ATP che ha invece superato nel primo turno Jacob Fearnley con un 6-2, 7-6, 7-6.
Quando si gioca Sinner-Cerundolo? A che ora? Di seguito tutte le info su data, copertura tv e diretta streaming.