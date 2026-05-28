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Jannik SinnerGetty Images
Leonardo Gualano

Quando si gioca Sinner-Cerundolo, secondo turno del Roland Garros: data, orario, canale tv, diretta in chiaro e dove vederla in streaming

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Jannik Sinner affronta Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in diretta tv e streaming.

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Dopo il convincente esordio contro il francese Clement Tabur, Jannik Sinner si appresta a tornare in campo per affrontare, nel secondo turno del Roland Garros, l'argentino Juan Manuel Cerundolo.

Il fuoriclasse italiano, numero 1 al mondo, ha iniziato il suo cammino nel torneo parigino imponendosi in tre set con un netto 6-1, 6-3, 6-4.

Vittoria in tre set, ma decisamente più faticosa, anche per il numero 56 del ranking ATP che ha invece superato nel primo turno Jacob Fearnley con un 6-2, 7-6, 7-6.

Quando si gioca Sinner-Cerundolo? A che ora? Di seguito tutte le info su data, copertura tv e diretta streaming.

  • QUANDO SI GIOCA SINNER-CERUNDOLO?

    La sfida valida per il secondo turno del Roland Garros che vedrà opposti Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo si gioca oggi, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 12:00.

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  • CANALE TV SINNER-CERUNDOLO

    Il confronto tra Sinner e Cerundolo verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport visibili tramite smart tv.

    Il match sarà dunque visibile anche su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

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  • SINNER-CERUNDOLO ANCHE IN CHIARO GRATIS?

    Al momento non è prevista la trasmissione in chiaro del match che vedrà opposti Sinner e Cerundolo.

  • SINNER-CERUNDOLO IN DIRETTA STREAMING

    Come detto, la sfida verrà trasmessa da Eurosport, oltre che su Discovery+ e HBO Max.

    Sinner-Cerundolo sarà visibile inoltre in streaming anche per gli abbonati DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

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