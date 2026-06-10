Con i campionati e le altre competizioni arrivati ormai alle ultime curve, si sta per aprire il sipario sul Mondiale 2026. Un'edizione inedita, la prima che si giocherà con 48 nazionali tra le quali però non ci sarà l'Italia, eliminata nell'ultimo step degli spareggi dalla Bosnia ai calci di rigore. Ed è la terza volta consecutiva che non partecipiamo alla Coppa del Mondo: un flop che ha portato alle dimissioni dell'ex ct Gattuso e dell'ex presidente della Figc Gabriele Gravina.
Quando si gioca la partita inaugurale dei Mondiali 2026
IL NUOVO FORMATO DEL MONDIALE
Il Mondiale si giocherà in 16 città tra Stati Uniti, Messico e Canada, si parte l'11 giugno e si andrà avanti fino al 19 luglio: 104 partite in 39 giorni, rispetto al passato ci sarà un turno in più nella fase eliminatoria nella quale si partirà dai sedicesimi. La fase a gironi è formata da 12 gruppi ognuno dei quali con quattro squadre, e le prime due si qualificano al turno successivo. Avendo allargato il numero delle nazionali che parteciperanno al Mondiale, ce ne sono alcune al debutto assoluto in questa competizione: prima volta per Uzbekistan, Giordania, Capo Verde e Curaçao.
LA PARTITA INAUGURALE
La gara che aprirà l'edizione 2026 della Coppa del Mondo sarà Messico-Sudafrica sfida in programma il prossimo 11 giugno alle ore 21 (orario italiano). Si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico, che diventerà così la prima città a ospitare tre partite inaugurali di un Mondiale: prima di quest'anno, si era già giocata la prima gara del Mondiale 1970 e del 1986. Nella notte tra l'11 e il 12, si giocherà anche l'altra sfida del gruppo A tra Corea del Sud e Repubblica Ceca.
- PubblicitàPubblicità