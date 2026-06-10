Quando si gioca la partita inaugurale dei Mondiali 2026

Il Mondiale si giocherà in 16 città tra Stati Uniti, Messico e Canada, si parte l'11 giugno e si andrà avanti fino al 19 luglio: 104 partite in 39 giorni, rispetto al passato ci sarà un turno in più nella fase eliminatoria nella quale si partirà dai sedicesimi. La fase a gironi è formata da 12 gruppi ognuno dei quali con quattro squadre, e le prime due si qualificano al turno successivo. Avendo allargato il numero delle nazionali che parteciperanno al Mondiale, ce ne sono alcune al debutto assoluto in questa competizione: prima volta per Uzbekistan, Giordania, Capo Verde e Curaçao.



