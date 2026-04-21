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Bologna Coppa ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Quando si gioca la finale di Coppa Italia 2025/2026: data e orario della partita che mette in palio il trofeo

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Inter vs Como
Atalanta vs Lazio
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Nell'edizione 2024/2025 ha trionfato il Bologna, che nella finale di Roma ha battuto il Milan: quando si gioca la partita che decreterà l'erede della formazione felsinea nell'albo d'oro della Coppa Italia.

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Chi succederà al Bologna nell'albo d'oro della Coppa Italia? Certamente non la stessa formazione felsinea, che è già stata eliminata ai quarti di finale della competizione per mano della Lazio.

In semifinale sono approdate l'Inter, il Como, l'Atalanta e la Lazio: solo due di queste, accoppiate in doppia sfida (Inter-Como da una parte, Atalanta-Lazio dall'altra) si qualificheranno per la gara che metterà in palio il trofeo.

Ma quando si gioca la finale della Coppa Italia 2025/2026? La data e l'orario della sfida.

  • CHI GIOCA LA FINALE DI COPPA ITALIA

    A giocarsi la conquista della Coppa Italia saranno come detto una tra l'Inter e il Como, di fronte questa sera a San Siro nella seconda semifinale di ritorno (0-0 all'andata), e una tra Atalanta e Lazio, che si sfideranno mercoledì sera a Bergamo dopo il 2-2 dell'andata.

    In tutti i casi, dunque, sarà una finale completamente diversa rispetto a quella di un anno fa, che a Roma ha visto il Bologna imporsi per 1-0 sul Milan grazie a una rete di Ndoye.

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  • QUANDO SI GIOCA LA FINALE DI COPPA ITALIA

    La finalissima della Coppa Italia 2025/2026, che si giocherà in gara unica, è in programma nella serata di mercoledì 13 maggio 2026 con calcio d'inizio alle ore 21. La gara andrà in scena tra la trentaseiesima e la trentasettesima giornata di campionato.

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  • DOVE SI GIOCA LA FINALE DI COPPA ITALIA

    La finale di Coppa Italia si giocherà in linea teorica allo stadio Olimpico di Roma, sede tradizionale in cui nelle ultime edizioni è andata in scena la partita decisiva per l'assegnazione del trofeo. Lì si è giocata anche la finale dell'anno scorso, vinta dal Bologna sul Milan.

    Come emerso recentemente, la finale potrebbe però cambiare sede nel caso a giocarla fossero il Como e l'Atalanta: sul tavolo la possibilità di spostarla al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove si è giocata quella del 2021 vinta dalla Juventus sull'Atalanta.

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