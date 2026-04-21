Quando si gioca la finale di Coppa Italia 2025/2026: data e orario della partita che mette in palio il trofeo

Chi succederà al Bologna nell'albo d'oro della Coppa Italia? Certamente non la stessa formazione felsinea, che è già stata eliminata ai quarti di finale della competizione per mano della Lazio.
In semifinale sono approdate l'Inter, il Como, l'Atalanta e la Lazio: solo due di queste, accoppiate in doppia sfida (Inter-Como da una parte, Atalanta-Lazio dall'altra) si qualificheranno per la gara che metterà in palio il trofeo.
Ma quando si gioca la finale della Coppa Italia 2025/2026? La data e l'orario della sfida.