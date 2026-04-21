Quando si gioca la finale di Coppa Italia 2025/2026: data e orario della partita che mette in palio il trofeo

A giocarsi la conquista della Coppa Italia saranno come detto una tra l'Inter e il Como, di fronte questa sera a San Siro nella seconda semifinale di ritorno (0-0 all'andata), e una tra Atalanta e Lazio, che si sfideranno mercoledì sera a Bergamo dopo il 2-2 dell'andata.

In tutti i casi, dunque, sarà una finale completamente diversa rispetto a quella di un anno fa, che a Roma ha visto il Bologna imporsi per 1-0 sul Milan grazie a una rete di Ndoye.