Quale partita su TV8 stasera 9 settembre: la prima giornata di Champions League anche in chiaro e gratis

La Champions League ha preso il via con la prima tranche di partite andate in scena martedì 8 settembre. E ora si concluderà tra stasera, mercoledì 9, e domani sera, giovedì 10.
Come ogni anno, anche per questa edizione della competizione i diritti della stragrande maggioranza delle partite sono detenuti da Sky e NOW, mentre una gara verrà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video: nello specifico, quella della prima giornata è Napoli-Arsenal.
Anche quest'anno, inoltre, una sfida a turno sarà visibile su TV8 in diretta tv e streaming in chiaro e gratis, senza bisogno di sottoscrivere alcun tipo di abbonamento.
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