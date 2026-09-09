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liverpool atletiGetty Images
Stefano Silvestri

Quale partita su TV8 stasera 9 settembre: la prima giornata di Champions League anche in chiaro e gratis

Champions League
Liverpool vs Atletico Madrid
Liverpool
Atletico Madrid

Come ogni anno, anche per questa edizione di Champions League una gara sarà visibile in diretta tv e streaming senza bisogno di sottoscrivere un abbonamento.

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La Champions League ha preso il via con la prima tranche di partite andate in scena martedì 8 settembre. E ora si concluderà tra stasera, mercoledì 9, e domani sera, giovedì 10.

Come ogni anno, anche per questa edizione della competizione i diritti della stragrande maggioranza delle partite sono detenuti da Sky e NOW, mentre una gara verrà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video: nello specifico, quella della prima giornata è Napoli-Arsenal.

Anche quest'anno, inoltre, una sfida a turno sarà visibile su TV8 in diretta tv e streaming in chiaro e gratis, senza bisogno di sottoscrivere alcun tipo di abbonamento.


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  • LIVERPOOL-ATLETICO MADRID SU TV8

    La partita in questione è una delle più affascinanti della prima giornata della Fase Campionato di Champions League: quella che vedrà sfidarsi il Liverpool e l'Atletico Madrid.

    La squadra di Andoni Iraola e quella di Diego Simeone, che non hanno iniziato nel migliore dei modi i percorsi nei rispettivi campionati, sono tra le favorite per la conquista di uno degli otto posti che porteranno direttamente agli ottavi di finale.

    Liverpool-Atletico Madrid si giocherà ad Anfield questa sera, mercoledì 9 settembre, con calcio d'inizio in programma alle ore 21.

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  • COME VEDERE TV8 IN DIRETTA TV

    Per vedere TV8, e assistere di conseguenza alle emozioni di Liverpool-Atletico Madrid, basta accedere al canale numero 8 del Digitale Terrestre.

    La visione dell'emittente e della partita tra gli inglesi e gli spagnoli sono completamente gratuite, senza bisogno di sottoscrivere un abbonamento.

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  • COME VEDERE TV8 IN DIRETTA STREAMING

    Accedendo al sito di TV8 tramite un qualsiasi dispositivo mobile, dunque un pc, un cellulare o un tablet, si potrà invece assistere a Liverpool-Atletico Madrid in diretta streaming. Anche in questo caso la visione della partita sarà completamente gratuita e non servirà alcun tipo di abbonamento.

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  • LIVERPOOL-ATLETICO MADRID SU SKY E NOW

    Liverpool e Atletico Madrid sarà visibile anche su Sky per chi è in possesso di un abbonamento al satellite: i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

    Per quanto riguarda la diretta streaming, oltre al sito di TV8 si potrà assistere a Liverpool-Atletico anche su NOW (tramite abbonamento) e SkyGo (per i clienti Sky).

    La telecronaca della partita, su tutte le emittenti, è stata affidata a Massimo Marianella con Luca Marchegiani nel ruolo di seconda voce.

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