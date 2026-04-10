Reduce dall'importante vittoria ottenuta sul campo Pisa, il Torino affronterà nel trentaduesimo turno di Serie A, un'altra delle squadre che attualmente occupano uno dei tre posti in classifica: il Verona.
La compagine granata punta a chiudere al meglio una stagione che si è rivelata più altalenante di quanto forse prospettato, mentre gli scaligeri, che nell'ultima uscita hanno inanellato la loro terza sconfitta consecutiva nel torneo, andranno a caccia di quei punti che possano servire per dara un po' più di vigore alle ormai ridotte speranze di salvezza.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Torino-Verona.