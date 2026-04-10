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Duvan Zapata TorinoGetty Images
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Torino-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Zapata, Adams, Simeone, Belghali e Orban

Serie A
Torino vs Hellas Verona
Torino
Hellas Verona

Il Torino ospita il Verona nel trentaduesimo turno di Serie A: le novità relative alle formazioni del match.

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Reduce dall'importante vittoria ottenuta sul campo Pisa, il Torino affronterà nel trentaduesimo turno di Serie A, un'altra delle squadre che attualmente occupano uno dei tre posti in classifica: il Verona.

La compagine granata punta a chiudere al meglio una stagione che si è rivelata più altalenante di quanto forse prospettato, mentre gli scaligeri, che nell'ultima uscita hanno inanellato la loro terza sconfitta consecutiva nel torneo, andranno a caccia di quei punti che possano servire per dara un po' più di vigore alle ormai ridotte speranze di salvezza.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Torino-Verona.

  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    D'Aversa si affiderà ad un 3-4-1-2 nel quale Coco, Ismajli ed Ebosse andranno a completare il terzetto difensivo davanti a Paleari. A centrocampo Prati ed Ilkhan si contenderanno una maglia da titolare al fianco di Gineitis, mentre in attacco Adams è in vantaggio su Kulenovic per agire dal 1' al fianco di Simeone. Non convocati Aboukhlal, Nkounkou e Duvan Zapata.

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D'Aversa.

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  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    Sammarco confermerà un 3-5-2 nel quale non ci sarà, oltre agli indisponibili per infortunio, anche lo squalificato Suslov. Frese potrebbe essere ancora preferito a Valentini in difesa, mentre a destra Oyegoke è in vantaggio su Bradaric. In attacco spazio alla coppia Bowie-Orban.

    VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco.

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  • INDISPONIBILI TORINO

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INDISPONIBILI

    Aboukhlal

    Nkounkou

    Zapata

  • INDISPONIBILI VERONA

    SQUALIFICATI

    Suslov

    INDISPONIBILI

    Bella-Kotchap

    Lovric

    Serdar

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