Probabili formazioni Atalanta-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, Krstovic, Zaniolo e Davis

Messo alle spalle l’impegno con la Lazio valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato.

La compagine orobica ospiterà nel ventottesimo turno l’Udinese e lo farà con l’obiettivo di ripartire dopo la battuta d’arresto sul campo del Sassuolo. La Dea infatti, proprio al Mapei Stadium ha visto interrompersi una striscia positiva che l’aveva portata a ridosso delle squadre in lotta per una qualificazione alla prossima Champions League.

Sono invece reduci da un risultato positivo i friulani, che hanno posto fine ad una sequela di tre sconfitte consecutive, imponendosi con un netto 3-0 sulla Fiorentina.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Atalanta-Udinese.