Scamacca AtalantaGetty
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Atalanta-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, Krstovic, Zaniolo e Davis

L’Atalanta ospita l’Udinese nel ventottesimo turno di Serie A: le informazioni relative alle formazioni del match.

Messo alle spalle l’impegno con la Lazio valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato.

La compagine orobica ospiterà nel ventottesimo turno l’Udinese e lo farà con l’obiettivo di ripartire dopo la battuta d’arresto sul campo del Sassuolo. La Dea infatti, proprio al Mapei Stadium ha visto interrompersi una striscia positiva che l’aveva portata a ridosso delle squadre in lotta per una qualificazione alla prossima Champions League.

Sono invece reduci da un risultato positivo i friulani, che hanno posto fine ad una sequela di tre sconfitte consecutive, imponendosi con un netto 3-0 sulla Fiorentina.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Atalanta-Udinese.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Diversi ballottaggi per Palladino dopo l’impegno di Coppa Italia sul campo della Lazio. In difesa sembra certo di una maglia da titolare il solo Djimsiti, con Hien, Kossounou, Kolasinac e Ahanor a contendersi le altre due. Ederson non è ancora al meglio, in mediana dunque spazio a Pasalic al fianco di De Roon, mentre in attacco Scamacca è il leggero vantaggio su Krstovic nel ballottaggio.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    Uomini contati in difesa per Runjaic, che dovrebbe schierare una linea a tre composta da Kristensen, Kabasele e Mlacic. Chiavi del centrocampo aggirate a Karlstrom, con Ekkelenkamp e Piotrowski interni, mentre in attacco è conservatissima la coppia Zaniolo-Davis. 

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • De Ketelaere
    • Ederson
    • Raspadori
    • Scalvini

  • INDISPONIBILI UDINESE

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Atta
    • Bertola
    • Solet
    • Zanoli
