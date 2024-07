Prima giornata Serie C 2024/2025, date e orari: si comincia venerdì 23 agosto

La Lega Pro ha annunciato ufficialmente l'elenco degli anticipi e posticipi della prima giornata di Serie C: il quadro completo delle partite.

Meno di un mese all'inizio della nuova Serie A, ma manca meno di un mese anche all'inizio della nuova Serie C. Che come accade ormai da diverse stagioni proporrà un formato unico, con tre gironi divisi su base territoriale.

Tante, come sempre, le società gloriose che cercheranno la promozione in Serie B: dal Catania all'Avellino, dal Vicenza al Foggia passando per il Padova. Oltre alle seconde squadre dei club di A: l'Atalanta U23, la Juventus Next Gen, il Milan Futuro.

Il campionato prenderà il via nel weekend del 23, 24 e 25 agosto. Nella mattinata di lunedì 29 luglio, intanto, la Lega Pro ha ufficialmente annunciato le date e gli orari della prime 7 giornate della prossima Serie C, dalle prime partite in anticipo alle ultime in posticipo, con uno spezzatino che ricalca quello della massima serie.