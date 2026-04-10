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champions league trophyGetty Images
Michael Baldoin

La Premier League avrà almeno cinque squadre nella prossima Champions League: l'annuncio ufficiale della UEFA

Champions League
Premier League

L’Inghilterra sarà una delle due nazioni a poter contare con certezza su almeno cinque squadre nella prossima Champions League: resta ancora da assegnare il secondo posto aggiuntivo.

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Che la Premier League sia uno dei campionati più competitivi e affascinanti del momento è ormai cosa nota, e a confermarlo sono anche i percorsi europei delle sue squadre.

Con due club ai quarti di finale di Champions League, due in Europa League e uno ancora impegnato in Conference League, almeno una delle quali tra le favorite alla vittoria finale nelle rispettive competizioni, il rendimento complessivo del calcio inglese si conferma di altissimo livello.

Questo ottimo cammino ha portato ulteriori certezze per il futuro: la UEFA ha infatti comunicato che la Premier League avrà almeno cinque squadre qualificate alla prossima Champions League.

  • L'ANNUNCIO DELLA UEFA

    "L’Inghilterra ha ora matematicamente conquistato uno dei due European Performance Spots, mentre il secondo è ancora in palio."

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  • COSA SONO GLI "EUROPEAN PERFORMANCE SPOTS"?

    Ma dunque, cosa sono questi "European Performance Spots"? È la stessa UEFA a fornirci una spiegazione:

    "Come accaduto nelle due stagioni precedenti con il nuovo formato delle competizioni europee per club, gli European Performance Spots 2026/27 verranno assegnati alle due federazioni che avranno ottenuto la miglior performance complessiva nei club nelle competizioni UEFA maschili 2025/26 (cioè il miglior coefficiente medio per federazione, calcolato sulla base del totale dei punti coefficiente ottenuti da tutti i club di una nazione diviso per il numero di squadre partecipanti, in conformità con l’Allegato D del regolamento).

    A ciascuna delle due federazioni spetterà un posto automatico nella fase a girone unico (league phase), il cosiddetto “European Performance Spot”, assegnato al club meglio classificato nel proprio campionato nazionale tra quelli non già qualificati direttamente alla fase a girone unico."

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  • COSA DICE LA CLASSIFICA ATTUALE?

    Come detto, l'Inghilterra si è già automaticamente assicurata uno dei due posti grazie al miglior coefficiente federale della stagione 2025/26.

    Alle sue spalle, Spagna, Germania, Portogallo e Italia sono le federazioni con il punteggio più alto e si contendono il secondo ed ultimo “European Performance Spot”.


    La classifica:

    1. Inghilterra – 230.125 punti / 9 club = 25.569 media - GIÀ SICURA DEL POSTO

    2. Spagna – 167.250 / 8 = 20.906

    3. Germania – 142.000 / 7 = 20.285

    4. Portogallo – 96.500 / 5 = 19.300

    5. Italia – 131.000 / 7 = 18.714

  • CON LA CLASSIFICA ATTUALE, CHI GIOCHEREBBE LA PROSSIMA CHAMPIONS LEAGUE?

    Guardando alla classifica attuale sia degli "European Performance Spots" che dei rispettivi campionati, i campionati che approfitterebbero di questo vantaggio sarebbero appunto l'Inghilterra e la Spagna.

    Al momento, in quinta posizione dei rispettivi campionati, ci sono Liverpool e Real Betis.


    *Classifiche aggiornata al 10 aprile 2026*


    Premier League

    1. Arsenal 70

    2. Manchester City 61

    3. Manchester United 55

    4. Aston Villa 54

    5. Liverpool 49


    LaLiga

    1. Barcellona 76

    2. Real Madrid 69

    3. Villarreal 58

    4. Atletico Madrid 57

    5. Real Betis 45

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  • LA SUDDIVISIONE DELLA PROSSIMA CHAMPIONS LEAGUE

    I 36 posti della league phase saranno assegnati così:

    Vincitore Champions League 2025/26 (1)

    Vincitore Europa League 2025/26 (1)

    Inghilterra (5)

    Italia (4)

    Spagna (4)

    Germania (4)

    Francia (3)

    Paesi Bassi (2)

    Portogallo (1)

    Belgio (1)

    Repubblica Ceca (1)

    Turchia (1)

    European Performance Spots (1) - (solitamente due, uno già assegnato all'Inghilterra)

    Qualificazioni (Champions path) (5)

    Qualificazioni (League path) (2)