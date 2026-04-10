La Premier League avrà almeno cinque squadre nella prossima Champions League: l'annuncio ufficiale della UEFA

Che la Premier League sia uno dei campionati più competitivi e affascinanti del momento è ormai cosa nota, e a confermarlo sono anche i percorsi europei delle sue squadre.

Con due club ai quarti di finale di Champions League, due in Europa League e uno ancora impegnato in Conference League, almeno una delle quali tra le favorite alla vittoria finale nelle rispettive competizioni, il rendimento complessivo del calcio inglese si conferma di altissimo livello.

Questo ottimo cammino ha portato ulteriori certezze per il futuro: la UEFA ha infatti comunicato che la Premier League avrà almeno cinque squadre qualificate alla prossima Champions League.