Potenza-Benevento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida al vertice nel girone C di Serie C NOW: la capolista al Viviani contro la quarta forza del torneo.

Potenza-Benevento sarà uno dei big match della giornata numero 22 di Serie C NOW. Al Viviani arriva la capolista del girone C, reduce dal clamoroso successo in rimonta sul Catania. 43 punti per la squadra di Auteri, inseguita a -2 dal Monopoli e a -5 dal Cerignola.

Sono 36, invece, i punti in graduatoria per il Potenza di De Giorgio, fermato dalla Turris nell’ultima gara, ma comunque in piena lotta per la promozione diretta.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.