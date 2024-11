Pontedera-Milan Futuro dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Caccia al riscatto per granata e rossoneri: al Mannucci punti salvezza in palio dopo un avvio di stagione complicato.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Trasferta toscana per il Milan Futuro. I giovani rossoneri giocheranno nel tardo pomeriggio di domenica allo stadio Ettore Mannucci, affrontando il Pontedera.

Entrambe hanno perso nel turno infrasettimanale, con una classifica che si è fatta un po’ più complicata: granata battuti dal Pescara capolista in extremis; la squadra di Bonera, invece, è caduta nuovamente in casa, per mano del Pineto.

Pontedera-Milan Futuro, allora, diventa fondamentale per entrambe, con punti importanti in ottica salvezza.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.