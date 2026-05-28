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Mauricio Pochettino, USMNT GFXGOAL
Ryan Tolmich

"Sono qui": Pochettino interviene dopo le voci sul Milan, a due settimane dall'inizio dei Mondiali. E non smentisce l'incontro

Analysis
USA
M. Pochettino
Storie
Coppa del Mondo
Milan

Nel ritiro della Nazionale statunitense le recenti voci non destano preoccupazione: giocatori, allenatori e dirigenti sono concentrati sulla preparazione ai Mondiali.

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Quando è trapelata la notizia che il ct degli Stati Uniti Mauricio Pochettino era nel mirino del Milan, si trovava nel nuovo Centro Nazionale di Allenamento della Federcalcio statunitense. Era tarda notte, dopo il primo giorno di allenamenti in vista dei Mondiali. Mentre circolavano voci sul suo futuro a lungo termine, Pochettino era seduto accanto al suo assistente di lunga data Jesus Perez, al CEO della Federcalcio statunitense JT Batson e al COO Dan Helfrich a discutere di cosa sarebbe successo dopo.

Secondo Pochettino e Batson, l’argomento era il progetto a lungo termine: Olimpiadi, squadre giovanili e formazione degli allenatori. “La sua testa non era certo sul Milan”, assicura Batson. “Qui c’è troppo da fare”.

Resta il fatto che la notizia di mercoledì ha scosso il calcio americano. Nel primo giorno utile di preparazione al Mondiale, l’allenatore veniva accostato a un incarico all’estero da indiscrezioni italiane. The Athletic ha confermato che i collaboratori di Pochettino e i dirigenti del Milan si sono incontrati la scorsa settimana, prima del ritiro. Mercoledì, interpellato dai giornalisti, Pochettino non ha smentito le voci, spiegando che non influiscono sul suo lavoro.

"Ci siamo impegnati con la Nazionale fino ai Mondiali. In quasi due anni abbiamo ricevuto molte proposte, ma abbiamo sempre chiarito che onoreremo il contratto fino a luglio. Sì, ci hanno contattato. Ho incontrato rappresentanti di altri club, ma solo per chiacchierare: nel calcio tutti conoscono tutti e il mio agente cerca la miglior opportunità per il futuro. È normale: tutti i miei colleghi fanno lo stesso.

Se non fossi impegnato, che ci farei qui? Sono qui adesso e non me ne andrò domani".

La Federcalcio statunitense dichiara di essere preparata a questa eventualità. Pochettino è uno degli allenatori di maggior successo nel calcio mondiale, ed è per questo che è stato ingaggiato. L’interesse era prevedibile, così come le mosse dei club a poche settimane dalla pre-stagione e con il contratto di Pochettino quasi scaduto. È naturale che valuti il da farsi: restare con la Nazionale Usa o cercare nuove sfide.

Preoccupa? Le voci influiscono sulla preparazione al Mondiale? Il Milan peserà su Pochettino? No, secondo chi è in ritiro e chi quest’estate giocherà sotto la sua guida la partita più importante della vita.

  • United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport

    Pochettino conferma l'interesse del club

    Pochettino lo ammette: c'è stato interesse e i suoi agenti hanno parlato con alcune squadre. Resterà alla guida della Nazionale statunitense almeno fino a luglio.

    Il suo incarico ha una scadenza: alla fine del Mondiale terminerà anche il contratto con la Federcalcio statunitense. Entrambe le parti sono disposte a proseguire, ma molto dipenderà dal torneo. Sarebbe irresponsabile non pensare al futuro, e i suoi rappresentanti stanno già lavorando a questo.

    Per ora è ad Atlanta con lo staff della USMNT e non pensa ad altro. Se un club lo cercasse, la sua risposta sarebbe una sola: aspettate.

    "Se un club mi dicesse: 'Mauricio, ti vogliamo, ma devi iniziare domani', risponderei: 'Mi dispiace, ho dato la mia parola alla nazionale e voglio dare il meglio ai Mondiali'", ha spiegato. "Non so cosa un club possa offrirmi in termini di promesse, ma non ho intenzione di cambiare idea. Questo, per me, è molto irrispettoso.

    "Da allenatore di club mi sono sempre comportato così: quando ero al Tottenham ho ricevuto offerte, ho parlato con i dirigenti e ho detto: 'Rispetto il mio contratto con il Tottenham'. Questo è il mio modo di agire... Finché c'è questo approccio, non ascolto e nemmeno i miei rappresentanti, almeno fino a dopo il Mondiale. Dopo la Coppa, potrei restare in federazione se ci fosse interesse, ma ora la mia priorità è la nazionale".

    Tutto ruota attorno al Mondiale, obiettivo su cui Pochettino e i suoi giocatori sono totalmente concentrati.

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  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    I giocatori non si lasciano turbare dalle voci

    Come tutti, anche i giocatori della Nazionale Usa hanno letto la notizia stamattina. A differenza di molti, però, non si sono lasciati troppo turbare. Forse perché conoscono bene il calcio: un mondo che non si ferma mai.

    Nelle prossime settimane, nonostante tutto, il mercato dei trasferimenti continuerà. Gli agenti contatteranno i club per pianificare le mosse future, i club seguiranno i Mondiali per individuare nuovi talenti e i direttori sportivi lavoreranno per preparare le squadre al successo.

    È la normalità nel calcio, e non tutti i soggetti prendono parte a ogni trattativa. È così anche in altri ambiti: ogni lavoro porta con sé altre opportunità, reali o potenziali.

    Nel calcio, anche in un'estate caotica, il gioco non si ferma per la Coppa del Mondo. I giocatori lo sanno. Pochettino non fa eccezione.

    "La nostra attenzione deve essere qui, sui Mondiali", ha detto Tyler Adams. "Per qualsiasi allenatore o giocatore ci sono situazioni contrattuali da valutare prima e dopo la Coppa. Gli allenatori vivono lo stesso. Pochettino è con noi ogni giorno, lavora per farci migliorare e si concentra sull'allenamento come noi".

    Tim Weah concorda.

    Non ci disturba. Sono concentrato sul presente, e ora lui è qui con noi. È fantastico avere un tecnico così prestigioso: quando punti al massimo livello vuoi essere allenato dai migliori.

    Qualunque cosa decida di fare dopo, è una sua scelta e noi lo sosterremo. Viviamo il presente e facciamo il nostro lavoro”.

    Per i giocatori è tutto come al solito, e lo stesso vale per la Federcalcio statunitense.

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  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    Pochettino resterà anche dopo i Mondiali?

    Quando è uscita la notizia, Batson ha ripensato a due momenti: l’incontro di ieri sera, in cui Pochettino ha presentato il piano pluriennale su cui la federazione punterà nel prossimo ciclo, e il loro primo incontro a Barcellona nel 2024, che ha dato avvio alla collaborazione.

    "Mauricio e tutto lo staff sono stati incredibilmente trasparenti per tutto il processo", ha detto Batson. "Fin dal nostro primo incontro, un paio d'estati fa, era chiaro che molti volevano Mauricio e il suo gruppo. Aveva altre offerte".

    "Lui voleva restare qui, crede nel progetto della U.S. Soccer, nel calcio americano e in questa nazionale. È normale: i grandi talenti, siano essi venditori, marketer o allenatori, attirano sempre l’attenzione delle altre società".

    Durante tutto il ciclo è stato evidente: Pochettino è stato accostato a diverse opportunità e ha parlato apertamente del desiderio di tornare un giorno in Premier League. Tottenham, Real Madrid e Milan sono tra i club interessati, ma secondo Batson l’elenco è più lungo.

    "Negli ultimi due anni sono stati trasparenti sull'interesse dei club" ha aggiunto. "La lista di contatti è più lunga di quanto riportato, e questo è stato fantastico".

    Portare Pochettino negli Stati Uniti non è stato facile: l’accordo da fino a 6 milioni di dollari all’anno, sostenuto da donazioni di partner filantropici, scade dopo i Mondiali, ma entrambe le parti sono aperte a un rinnovo.

    "Abbiamo avuto lunghe discussioni sui prossimi quattro anni", spiega il CEO di U.S. Soccer. "Siamo entusiasti, ma ora ci concentriamo sull'estate".

    Tuttavia, sarebbe irresponsabile non pianificare un futuro senza di lui, e i preparativi sono già iniziati.

  • Inter Miami CF v Atlanta UnitedGetty Images Sport

    La Federcalcio si prepara a ogni eventualità

    La Federcalcio statunitense è impegnata in una ricerca cruciale. Il direttore sportivo Matt Crocker ha lasciato l'organizzazione in primavera per un ruolo simile in Arabia Saudita. Batson afferma che il processo di sostituzione è in corso e potrebbe non portare a un sostituto con lo stesso incarico.

    Non è l’unica pianificazione in corso: Batson riunisce il gruppo ogni mese per definire le linee di successione, perché chiunque può andarsene da un momento all’altro. Pochettino e la sua omologa della USWNT, Emma Hayes, potrebbero lasciare dopo i rispettivi Mondiali; gli allenatori delle giovanili o gli assistenti possono essere ingaggiati da club rivali o da nazionali in qualsiasi momento.

    Dirigenti, preparatori atletici e altri staff potrebbero lasciare il calcio per offerte migliori. Batson sottolinea che l’organizzazione è triplicata negli ultimi anni e che nei nuovi uffici di U.S. Soccer ad Atlanta c’è sempre movimento.

    Quindi, sì, esistono piani specifici nel caso in cui Pochettino se ne andasse, come per chiunque altro.

    "Abbiamo piani per i rinnovi, per le soluzioni ad interim e per le sostituzioni, perché non si sa mai cosa può succedere" spiega Batson. "È uno sport globale. Succedono molte cose e questo fa parte della nostra crescita come U.S. Soccer".

    "Questo processo viene ripetuto ogni mese per ogni ruolo, compreso quello di CEO", aggiunge ridendo, "così, qualsiasi cosa accada ai vertici, abbiamo sempre pronti piani ad interim e programmi di sviluppo per futuri successori. È una parte normale della nostra crescita".

    Anche Pochettino ha partecipato a questi incontri strategici: durante una cena a New York con Batson, la scorsa settimana, ha analizzato il futuro del calcio statunitense. Olimpiadi, squadre giovanili, allenamenti e formazione degli allenatori: tutto è stato discusso.

    Ci ha chiesto se eravamo disposti ad ascoltare il progetto della Federazione per i prossimi quattro anni e noi abbiamo risposto: "Certo, siamo disponibili!" Non perderemmo tempo ad ascoltare se fossimo impegnati altrove, perché abbiamo grande rispetto per gli Stati Uniti. Abbiamo grande rispetto per la Federazione e siamo molto grati. Poter partecipare a questo progetto è un sogno: per uno staff tecnico non è mai scontato vivere da protagonisti il proprio Mondiale.

    Abbiamo un rapporto fantastico. Fino a quando abbiamo parlato con Batson non sapevamo se la Federazione fosse contenta di noi o se ci volesse per il futuro.

    Per Pochettino resta aperta la questione economica: ci saranno risorse adeguate per chi guiderà la squadra fino al 2030? E sarà necessario garantirle, considerando che i prossimi Mondiali si disputeranno fuori casa?

    "Quello che entusiasma della Federcalcio Usa è che ora possiamo prendere decisioni importanti pensando solo al bene del calcio, sapendo di avere le risorse per realizzarle", ha dichiarato Batson, Che si tratti dei nostri partner commerciali, dei biglietti e delle maglie vendute o del sostegno filantropico, abbiamo le risorse per prendere le decisioni giuste per il calcio.

    Quindi, di fronte a queste scelte, la nostra priorità sarà ciò che garantisce i migliori risultati sportivi, sicuri di avere le risorse necessarie”.

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  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    La Coppa del Mondo rimane la priorità

    Mentre Batson parlava con i media, Pochettino era a una trentina di metri, a osservare la squadra allenarsi. In quel lasso di tempo ha alzato la voce un paio di volte, esortando i giocatori a muoversi più velocemente e ad aumentare il ritmo. I giocatori della Nazionale statunitense si preparano a lunghe giornate torride ad Atlanta, e Pochettino vuole aumentare l’intensità degli allenamenti per prepararli ai Mondiali.

    Mancano poche settimane al via: il 12 giugno esordio col Paraguay, prima due amichevoli, con Senegal e Germania. Nelle prossime settimane il lavoro sarà intenso e ci saranno ulteriori riunioni notturne tra Pochettino, il suo staff e la Federcalcio per definire i piani.

    "Sono fiducioso che Mauricio e la squadra siano concentrati al 100% su questa estate" dice Batson. "Sono entusiasti. Sono stati tra i primi ad arrivare qui stamattina e gli ultimi ad andarsene ieri sera. Non potrebbero essere più entusiasti di essere qui nella nostra nuova casa.

    "Gran parte di ciò di cui Mauricio ha parlato oggi con il nostro staff riguarda il modo in cui trasformare questa struttura nella nostra casa. Ci credono fermamente. Sanno l'impatto che ha avuto in Argentina e in altre organizzazioni di cui hanno fatto parte, e sono molto concentrati sulla nazionale e su quanto sia importante per questo Paese".

    Il processo di trasformazione della nuova struttura della Federcalcio statunitense in una casa è iniziato questa settimana. Non è chiaro quanto a lungo Pochettino la considererà davvero tale, ma ora conta solo che la viva come casa sua durante i Mondiali.

    "I Mondiali sono completamente diversi", ha detto Pochettino. "Dipende da come ci arrivi. Dipende dalla mentalità".

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