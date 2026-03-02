Pisilli 'nuovo acquisto' dalla Roma: dal possibile trasferimento a gennaio all'exploit nell'undici di Gasperini

In casa Roma è il giorno dei rimpianti, all'indomani dell'enorme chance sprecata di volare a +7 dalla Juventus, capace di strappare il 3-3 in rimonta all'Olimpico nel posticipo domenicale.
Una delle note più positive della formazione giallorossa riguarda però la prestazione di Niccolò Pisilli, autentico trascinatore della squadra di Gasperini nonostante fosse il più giovane in campo tra i capitolini.
Schierato nell'undici di partenza, il classe 2004 si è guadagnato gli applausi dello stadio per una prova da incorniciare, macchiata dal risultato finale che non può soddisfare alla luce dell'andamento dell'incontro.