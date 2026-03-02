Pisilli 'nuovo acquisto' dalla Roma: dal possibile trasferimento a gennaio all'exploit nell'undici di Gasperini

Pisilli impiegato sulla trequarti accanto a Pellegrini e a sostegno di Malen, ma il suo raggio d'azione non si è limitato a quella zona di campo.

Innumerevoli i ripiegamenti e le pressioni sui portatori di palla juventini: grazie a una di queste è nata la rete del vantaggio di Wesley, propiziata dal recupero su Kalulu e dall'assist per il brasiliano.

Pisilli non è entrato nel tabellino dei marcatori, ma l'apporto offerto alla causa romanista è stato più che all'altezza delle aspettative nei suoi confronti: Gasperini, insomma, ha un valido motivo per sorridere.