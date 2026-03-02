Goal.com
Pisilli RomaGetty
Vittorio Rotondaro

Pisilli 'nuovo acquisto' dalla Roma: dal possibile trasferimento a gennaio all'exploit nell'undici di Gasperini

Pisilli tra i migliori in campo di Roma-Juventus: a gennaio è stato a un passo dal Genoa, alla fine è rimasto e sta convincendo sempre di più Gasperini.

In casa Roma è il giorno dei rimpianti, all'indomani dell'enorme chance sprecata di volare a +7 dalla Juventus, capace di strappare il 3-3 in rimonta all'Olimpico nel posticipo domenicale.

Una delle note più positive della formazione giallorossa riguarda però la prestazione di Niccolò Pisilli, autentico trascinatore della squadra di Gasperini nonostante fosse il più giovane in campo tra i capitolini.

Schierato nell'undici di partenza, il classe 2004 si è guadagnato gli applausi dello stadio per una prova da incorniciare, macchiata dal risultato finale che non può soddisfare alla luce dell'andamento dell'incontro.

  • PRESTAZIONE TOTALE

    Pisilli impiegato sulla trequarti accanto a Pellegrini e a sostegno di Malen, ma il suo raggio d'azione non si è limitato a quella zona di campo.

    Innumerevoli i ripiegamenti e le pressioni sui portatori di palla juventini: grazie a una di queste è nata la rete del vantaggio di Wesley, propiziata dal recupero su Kalulu e dall'assist per il brasiliano.

    Pisilli non è entrato nel tabellino dei marcatori, ma l'apporto offerto alla causa romanista è stato più che all'altezza delle aspettative nei suoi confronti: Gasperini, insomma, ha un valido motivo per sorridere.

  • PROMOSSO A TITOLARE

    Complici le assenze di Dybala e Soulé, Pisilli ha trovato spazio con continuità: sono tre le presenze da titolare nelle ultime quattro sfide di campionato, più delle due racimolate fino a quel punto.

    Contro la Cremonese era partito dalla panchina, ma ciò non gli aveva impedito di festeggiare la prima rete in questa Serie A valevole il 3-0 finale in favore dei giallorossi.

    Lo scorso 22 gennaio, in Europa League, si è regalato addirittura una doppietta nel 2-0 rifilato allo Stoccarda, tassello fondamentale per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

  • A UN PASSO DAL GENOA A GENNAIO

    L'ultima sessione di calciomercato ha visto Pisilli protagonista: alla fine è rimasto nella Capitale, ma la possibilità di un trasferimento c'è stata eccome.

    A mettere gli occhi sul centrocampista era stato il Genoa di Daniele De Rossi, uno che Pisilli lo conosce molto bene: la trattativa (si è parlato di un ipotetico scambio con Frendrup) non è andata in porto e, alla luce delle prestazioni attuali, per la Roma forse è meglio che sia andata così.

  • PISILLI IN NAZIONALE?

    Se dovesse continuare a offrire una qualità prestazionale così elevata, per Pisilli potrebbero anche aprirsi le porte della Nazionale maggiore, impegnata a fine marzo nei playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali.

    Per ora il 21enne romano si è dovuto accontentare dell'azzurro dell'Under 21 dove, per inciso, ha fatto benissimo: le cinque reti messe a segno sono arrivate tutte nell'ultimo anno, tra Europei di categoria e qualificazioni al prossimo torneo continentale.

    Qualificazioni che vedono Pisilli al secondo posto nella classifica dei marcatori con quattro sigilli, gli stessi del connazionale Francesco Camarda: chissà che Gattuso non decida di regalargli un sogno tra poche settimane.

