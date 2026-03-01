Goal.com
Vittorio Rotondaro

Roma-Juventus 3-3, pagelle e tabellino: Pisilli anima giallorossa, Malen infallibile, Cambiaso in ritardo, Gatti salvatore

La Juventus riprende la Roma allo scadere: sotto di due goal, i bianconeri rimontano fino al 3-3 e restano a -4 dal quarto posto.

Occasione sprecata per la Roma che, in vantaggio di due reti, si fa riprendere proprio sul più bello dalla Juventus: all'Olimpico finisce 3-3 e il distacco di quattro punti tra le due squadre resta invariato.

Partita divertente, 'stappata' dall'occasione che capita sul sinistro di Pellegrini: il tap-in sulla respinta di Perin sfila alto. Le due squadre sono insolitamente lunghe e Yildiz rischia di approfittarne: per fortuna dei giallorossi, il tentativo dal limite non inquadra la porta. Perin ci mette la faccia (in tutti i sensi) per opporsi alla botta di Malen, mentre McKennie per poco non trova l'angolo più lontano di testa. Va decisamente meglio a Wesley che fa esplodere l'Olimpico: recupero di Pisilli, poi a prendersi la scena è il brasiliano con un destro a giro di pregevolissima fattura.

La ripresa si apre col botto: Conceiçao si inventa la rete dell'1-1 con una perla dritta all'incrocio, Yildiz mette i brividi a Svilar con un diagonale rasoterra insidioso. Nel suo miglior momento, la Juventus deve fare i conti con il nuovo vantaggio avversario: Pellegrini trova Ndicka che, senza opposizione, può infilare Perin col secondo goal consecutivo dopo quello alla Cremonese. Spalletti toglie un impalpabile David per spostare Yildiz nel ruolo di prima punta, ma per i bianconeri è notte fonda: imbucata di Koné per Malen che prende il tempo a Kelly e con un tocco sotto elude l'uscita di Perin.

Boga riapre la partita e riaccende le speranze di rimonta, completata quasi sul gong: a trovare il 3-3 è Gatti, in campo qualche minuto prima al posto di Bremer.

  • PAGELLE ROMA

    Rensch (6.5) se la cava bene da esterno a tutta fascia, Cristante (5.5) non convince a più riprese Gasperini. Pisilli (7.5) è l'anima di questa Roma, Malen (7) si conferma in uno stato di grazia. El Aynaoui (5) causa la punizione da cui scaturisce il 3-3 e tiene in gioco Gatti.

    Voti Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6, Ndicka 6.5, Celik 6; Rensch 6.5 (74' Ghilardi 6), Koné 6.5, Cristante 5.5 (74' El Aynaoui 5), Wesley 7; Pisilli 7.5, Pellegrini 6.5 (90' Zaragoza s.v.); Malen 7. All. Gasperini.

  • PAGELLE JUVENTUS

    Perin (5.5) insufficiente: se sull'1-0 può esserci l'attenuante della bellezza balistica del gesto tecnico di Wesley, sul 3-1 appare in ritardo e qualche metro più indietro del previsto. Kelly (5) soffre l'esuberanza atletica di Malen, Cambiaso (5) si perde completamente Ndicka. Gatti (7) entra e firma un pareggio pesantissimo.

    Voti Juventus (3-4-2-1): Perin 5.5; Kalulu 5.5, Bremer 5.5 (88' Gatti 7), Kelly 5; McKennie 6, Thuram 6 (72' Miretti 6), Koopmeiners 5.5, Cambiaso 5 (89' Openda s.v.); Conceiçao 7 (72' Zhegrova 6.5), Yildiz 6; David 5 (63' Boga 6.5). All. Spalletti.

  • TABELLINO ROMA-JUVENTUS

    Marcatori: 39' Wesley (R), 47' Conceiçao (J), 54' Ndicka (R), 65' Malen (R), 78' Boga (J), 93' Gatti (J)

    Arbitro: Sozza

    Ammoniti: Wesley (R)

    Espulsi: -

