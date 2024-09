Pioli può tornare in panchina per allenare Cristiano Ronaldo: trattative in corso e cosa succede col Milan

L'ex allenatore del Milan sta portando avanti i colloqui con l'Al Nassr: prima, però, dovrà risolvere il suo contratto che lo lega ai rossoneri.

L'Al-Nassr sembra fare sul serio per Stefano Pioli: l'ex tecnico del Milan, infatti, potrebbe presto subentrare a Luis Castro.

L'ipotesi di un passaggio di Pioli in Arabia Saudita era già emersa nel corso dell'estate, quando l'Al-Ittihad aveva mostrato interesse per lui prima di optare per Laurent Blanc.

Ora, però, il club di Riyad appare pronto a concludere l'accordo con l'allenatore emiliano, il quale si troverebbe ad allenare Cristiano Ronaldo ma non solo: ad attenderlo c'è anche Marcelo Brozovic, con la quale ha conteso molti derby di Milano.