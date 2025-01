Picerno-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Curcio arrivano gli etnei: duello chiave per i playoff nel girone C di Serie C NOW.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Sfida playoff nella domenica di Serie C NOW. Nel girone C, infatti, andrà in scena il match fra il Picerno di Tomei e il Catania di Mimmo Toscano. Lucani sorprendenti fin qui: settimo posto in classifica, con 32 punti conquistati e la recente vittoria di Caserta ad alimentare le ambizioni di Bernardotto e compagni. Male, invece, il Catania nell’avvio di 2025: i ko contro Benevento e Juventus Next Gen hanno estromesso i rossazzurri dalla lotta per la promozione diretta e adesso sono solo tre i punti di vantaggio sulla Cavese undicesima. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.