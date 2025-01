L'ex Milan è il capocannoniere della Super Lig: numeri realizzativi migliori rispetto ad altre vecchie conoscenze della Serie A.

Il suo Istanbul Basaksehir fatica e non poco in Super Lig, ma di certo non si può considerare negativa la stagione di Krzysztof Piatek.

Il polacco è la nota più lieta della squadra, capocannoniere in campionato e protagonista di un ottimo ruolino realizzativo anche in Europa, precisamente in Conference League.

Numeri da top, migliori anche rispetto ad altri profili più quotati come Osimhen, Dzeko e Immobile.