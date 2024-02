L'ex d.s. dei granata ha svelato un curioso retroscena di mercato: "Avevamo l'accordo per Lautaro, saltato per le richieste dell'agente: un peccato".

"Il Toro" centravanti del Toro sarebbe stato di certo curioso: così non è stato, anche se ci è mancato davvero davvero poco.

Lautaro Martinez oggi è il simbolo dell'Inter schiacciasassi capolista in campionato: numero 10 e capitano nerazzurro, campione del Sudamerica e del mondo con l'Argentina, è leader della classifica marcatori della Serie A con 22 reti in 23 partite giocate, senza dimenticare i 3 centri tra Champions e Supercoppa.

Ma cosa sarebbe successo se l'Inter non si fosse assicurata il giocatore nel 2018, Dio solo lo sa. O forse anche Petrachi, ex direttore sportivo granata, che aveva messo le mani sull'attaccante prima che venisse preso dai nerazzurri, come ha rivelato di recente.