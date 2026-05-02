Pescara-Insigne, è veleno per il rigore non calciato. L’allenatore: “Non posso obbligarlo”, lui risponde: “Basito”

In casa Pescara sono ovviamente scoppiate molte polemiche. A prendere la parola è stato, in primis, il presidente Sebastiani: “Insigne aveva un problema al ginocchio, è rimasto in campo ma evidentemente non se l’è sentita di calciare. Russo ha preso il rigore, se lo sentita ma purtroppo quest’anno non ce n’è andata bene una”.

Poi in mixed zone è tornato sull’episodio anche Giorgio Gorgone, allenatore del Pescara: “Il rigore? Cosa devo dire… Intervenire dentro al campo? È abbastanza evidente e palese che uno possa scegliere eventualmente un battitore diverso. Però poi per tirare i rigori bisogna prendere la palla e tirarli. Obbligare qualcuno a tirare i rigori, penso che non si è mai visto. Russo l’unico che se l’è sentita? Non lo so. Non stavo dentro al campo in quel momento”.