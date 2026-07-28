Perché Soulé non è più centrale per la Roma: l'interesse del Milan può portare all'addio

Rinnovando con Paulo Dybala dopo il suo splendido finale di 2025/26, la Roma ha lanciato un messaggio chiaro: punterà ancora forte su di lui, anche se gli anni passano (a novembre saranno 33) e anche se gli infortuni sono sempre uno scenario concreto.

Dybala e Soulé hanno giocato spessissimo assieme nelle ultime gare di campionato, il che con i predecessori di Gasperini pareva un'opzione tattica quasi impossibile. E quando Matias ha calato il rendimento, Paulo è diventato il protagonista assieme a Malen. Ma che accadrà nella prossima stagione?

I due connazionali hanno caratteristiche abbastanza simili, nel senso che sono due mancini che amano partire da destra, inventare, accentrarsi sul sinistro. E dunque rischiano di pestarsi i piedi, costringendo uno dei due a giostrare dalla parte opposta del campo.

Gasperini non ha dubbi su Dybala (infortuni permettendo, ripetiamo), mentre pare averne qualcuno di più su Soulé. Sia alla luce di una concretezza che negli ultimi tempi è venuta a mancare, sia della questione pubalgia. Senza contare che Mati non si è presentato al ritiro nelle condizioni migliori possibili.