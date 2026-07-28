Perché Soulé non è più centrale per la Roma: l'interesse del Milan può portare all'addio

Ma Matias Soulé resta alla Roma o se ne va? Per il momento resta, semplicemente perché fa parte a tutti gli effetti della rosa di Gian Piero Gasperini. Ma occhio a quel che potrebbe proporre il mercato.
Il mancino argentino, accolto da un bagno di folla all'arrivo nella Capitale nell'estate 2024, non è certo di indossare ancora il giallo e rosso nella prossima stagione. Anche alla luce di quel che è accaduto nelle ultime ore.
È infatti venuto alla luce un interessamento del Milan per Soulé. O meglio: l'ex bianconero sarebbe stato proposto ai rossoneri. Ma la Roma spara piuttosto alto: per meno di 35 milioni non è disposta a lasciarlo andare.
Il discorso, però, non cambia: Soulé è uno degli elementi da cui la Roma e Gasperini sembrano maggiormente disposti a separarsi. Perché?
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