C'è un nome nuovo per l'attacco del Milan. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto,nei giorni scorsi è stato proposto ai rossoneri Matias Soulé, esterno d'attacco classe 2003, in scadenza nel 2029 con la Roma. Il Milan da settimane sta cercando un giocatore di piede sinistro, che possa muoversi alle spalle della punta, in grado di garantire goal e assist, ha provato a prendere Kos Karetsas del Genk, ma ora che il greco ha scelto il Dortmund deve valutare le alternative. E Soulé è una di queste. L'ex Frosinone e Juventus non è intoccabile per Gasperini ed è un profilo gradito da Amorim.
Nuova pista per il Milan: proposto Soulé per la trequarti, la Roma chiede 35 milioni
QUANTO CHIEDE LA ROMA
La Roma ha messo Soulé sul mercato e il giocatore ha cominciato a guardarsi attorno. Il prezzo per il suo cartellino è di 35 milioni di euro, quanto pagato dal Dortmund per Karetsas. I giallorossi, che nel 2024 l'hanno acquistato dalla Juventus per 25,6 milioni più 4 di bonus (i bianconeri hanno il 10% sulla rivendita dell'argentino), vogliono centrare una plusvalenza e spingono per un'asta. Al momento sono arrivate proposte concrete solo dall'Arabia Saudita (Al Alhi e Al-Ittihad), in Europa l'argentino piace a Stoccarda, Sunderland e Fulham, che non sono andate oltre la richiesta di informazioni. Il Milan non lo considera prioritario, ma è comunque un nome sulla lista.
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