Nuova pista per il Milan: proposto Soulé per la trequarti, la Roma chiede 35 milioni

La Roma ha messo Soulé sul mercato e il giocatore ha cominciato a guardarsi attorno. Il prezzo per il suo cartellino è di 35 milioni di euro, quanto pagato dal Dortmund per Karetsas. I giallorossi, che nel 2024 l'hanno acquistato dalla Juventus per 25,6 milioni più 4 di bonus (i bianconeri hanno il 10% sulla rivendita dell'argentino), vogliono centrare una plusvalenza e spingono per un'asta. Al momento sono arrivate proposte concrete solo dall'Arabia Saudita (Al Alhi e Al-Ittihad), in Europa l'argentino piace a Stoccarda, Sunderland e Fulham, che non sono andate oltre la richiesta di informazioni. Il Milan non lo considera prioritario, ma è comunque un nome sulla lista.