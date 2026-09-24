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Marco Trombetta

Perché Retegui non è stato convocato in Nazionale: lanciato da Mancini, è proprio lui ad escluderlo

Italia
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Belgio

Mancini è stato il ct che ha lo ha lanciato nella Nazionale italiana, ma al suo primo giro di convocazioni ha deciso di lasciarlo a casa.

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Mateo Retegui è senza dubbio l'esclusione più rumorosa delle prime convocazioni di Roberto Mancini dopo il suo ritorno come ct della Nazionale.

E fa rumore soprattutto perché fu proprio Mancini a volerlo fortemente in azzurro quando giocava in Argentina.

  • "HA QUALITA' CHE CI MANCANO"

    Siamo nel marzo 2023 quando Roberto Mancini decide di sparigliare le carte in attacco decidendo di portare in Nazionale un certo Mateo Retegui, attaccante del Tigre, squadra argentina, col doppio passaporto.

    "Il ragazzo gioca titolare da due anni in Argentina e ha qualità che a noi mancavano, lo seguivamo da tempo, ma pensavamo che non volesse venire, invece ha detto subito sì e lo abbiamo convocato"

    Retegui ha detto subito sì ed ha fatto subito goal, prima contro Malta e poi contro l'Inghilterra al Maradona. 11 reti complessive in 28 presenze, un'intuizione sicuramente vincente da parte di Mancini.

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  • IL GRAVE INFORTUNIO ALLA TIBIA

    Nello scorso aprile, dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali, Retegui si frattura la tibia in Arabia Saudita e rimane fuori per il resto della stagione.

    Una stagione comunque parecchio positiva per l'ex Atalanta, con 19 reti segnate in tutte le competizioni con l'Al-Qadsiah e 5 centri nelle qualificazioni Mondiali con la Nazionale.

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  • PARTENZA COL BOTTO

    Oggi, l'infortunio, è alle spalle.

    Retegui ha iniziato alla grande la stagione con l'Al-Qadsiah, con una doppietta in King's Cup, 4 reti in campionato e una all'esordio nella Champions League asiatica.

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  • MA ALLORA PERCHE' MANCINI NON LO HA CONVOCATO?

    Sorprende, dunque, ancor di più la sua esclusione, visto che si tratta principalmente di una scelta tecnica e non di natura fisica.

    Retegui ha recuperato dall'infortunio, ma secondo Mancini non è ancora evidentemente in condizione ideale per giocare in Nazionale.

    Il ct ha preferito Scamacca, Kean e i fratelli Esposito in questo primo giro di convocazioni, ma per Retegui ci sarà certamente la possibilità di rientrare in futuro.

    In Nazionale lo ha voluto proprio Mancini, come detto, quindi l'obiettivo è riaverlo al 100%: si tratta quindi di un'esclusione momentanea e non di una chiusura.


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