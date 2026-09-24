Perché Retegui non è stato convocato in Nazionale: lanciato da Mancini, è proprio lui ad escluderlo

Sorprende, dunque, ancor di più la sua esclusione, visto che si tratta principalmente di una scelta tecnica e non di natura fisica.
Retegui ha recuperato dall'infortunio, ma secondo Mancini non è ancora evidentemente in condizione ideale per giocare in Nazionale.
Il ct ha preferito Scamacca, Kean e i fratelli Esposito in questo primo giro di convocazioni, ma per Retegui ci sarà certamente la possibilità di rientrare in futuro.
In Nazionale lo ha voluto proprio Mancini, come detto, quindi l'obiettivo è riaverlo al 100%: si tratta quindi di un'esclusione momentanea e non di una chiusura.