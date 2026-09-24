Perché Retegui non è stato convocato in Nazionale: lanciato da Mancini, è proprio lui ad escluderlo

Siamo nel marzo 2023 quando Roberto Mancini decide di sparigliare le carte in attacco decidendo di portare in Nazionale un certo Mateo Retegui, attaccante del Tigre, squadra argentina, col doppio passaporto.

"Il ragazzo gioca titolare da due anni in Argentina e ha qualità che a noi mancavano, lo seguivamo da tempo, ma pensavamo che non volesse venire, invece ha detto subito sì e lo abbiamo convocato"

Retegui ha detto subito sì ed ha fatto subito goal, prima contro Malta e poi contro l'Inghilterra al Maradona. 11 reti complessive in 28 presenze, un'intuizione sicuramente vincente da parte di Mancini.