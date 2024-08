L’americano non giocherà il Trofeo Berlusconi: l’obiettivo di Fonseca è averlo al 100% contro il Torino al debutto in campionato.

Niente Trofeo Berlusconi per Christian Pulisic. Questa sera il Milan si presenterà per la prima stagionale a San Siro, nell’ormai classico appuntamento contro il Monza.

Fra i rossoneri in molti saranno al debutto: su tutti, Fonseca e Morata.

Tuttavia non ci sarà l’esterno offensivo americano, che ha rimediato una botta alla caviglia e non sarà convocato per l’ultimo test della pre-season.