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Italy U21 v Sweden U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport
Marco Trombetta

Perché Palestra non gioca Lussemburgo-Italia: infortunio, scelta tecnica e chi è il suo sostituto Favasuli

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Marco Palestra non è in campo con la Nazionale nell'amichevole contro il Lussemburgo: i motivi della sua assenza.

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  • PALESTRA INFORTUNATO? PERCHE' NON GIOCA LUSSEMBURGO-ITALIA

    L'esterno di proprietà dell'Atalanta non è a disposizione di Baldini per Lussemburgo-Italia.

    Palestra si è infatti procurato un infortunio all'adduttore in allenamento a Coverciano.

    Nulla di particolarmente grave, ma il ct non lo ha voluto rischiare per questa partita.

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI PALESTRA?

    Con Palestra out, la scelta di Baldini per la fascia sinistra è ricaduta su Favasuli, reduce da una stagione straordinaria con la maglia del Catanzaro.

    Classe 2004, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha vissuto le ultime stagioni in Serie B tra Ternana, Bari e Catanzaro.

    Ed è proprio in Calabria che si è segnalato come uno dei migliori esterni difensivi del campionato, con 2 goal e ben 9 assist tra regular season e playoff.

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