Perché Palestra non gioca Lussemburgo-Italia: infortunio, scelta tecnica e chi è il suo sostituto Favasuli

Con Palestra out, la scelta di Baldini per la fascia sinistra è ricaduta su Favasuli, reduce da una stagione straordinaria con la maglia del Catanzaro.

Classe 2004, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha vissuto le ultime stagioni in Serie B tra Ternana, Bari e Catanzaro.

Ed è proprio in Calabria che si è segnalato come uno dei migliori esterni difensivi del campionato, con 2 goal e ben 9 assist tra regular season e playoff.