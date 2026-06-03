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Perché Palestra non gioca Lussemburgo-Italia: infortunio, scelta tecnica e chi è il suo sostituto Favasuli
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PALESTRA INFORTUNATO? PERCHE' NON GIOCA LUSSEMBURGO-ITALIA
L'esterno di proprietà dell'Atalanta non è a disposizione di Baldini per Lussemburgo-Italia.
Palestra si è infatti procurato un infortunio all'adduttore in allenamento a Coverciano.
Nulla di particolarmente grave, ma il ct non lo ha voluto rischiare per questa partita.
CHI GIOCA AL POSTO DI PALESTRA?
Con Palestra out, la scelta di Baldini per la fascia sinistra è ricaduta su Favasuli, reduce da una stagione straordinaria con la maglia del Catanzaro.
Classe 2004, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha vissuto le ultime stagioni in Serie B tra Ternana, Bari e Catanzaro.
Ed è proprio in Calabria che si è segnalato come uno dei migliori esterni difensivi del campionato, con 2 goal e ben 9 assist tra regular season e playoff.
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