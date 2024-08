Perché Osimhen non gioca Napoli-Modena: infortunio, scelta tecnica o mercato in uscita?

Il Napoli di Antonio Conte debutta in Coppa Italia contro il Modena: l'attaccante nigeriano non figura nell'elenco dei convocati.

La stagione 2024/25 del Napoli inizierà ufficialmente questa sera, allo Stadio Maradona, con la sfida contro il Modena, valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Una sfida dal sapore speciale per gli azzurri: sarà infatti la notte dell'esordio assoluto per Antonio Conte sulla panchina del club partenopeo. Per il tecnico leccese, dunque, subito una sfida da dentro o fuori.

Chi non sarà tra i protagonisti del match invece è Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano, infatti, non è nemmeno stato inserito nell'elenco dei convocati.