Perché oggi gioca solo la Fiorentina: niente Europa League e Champions questa settimana, in campo solo la Conference League

Solamente la Fiorentina tra le squadre italiane sarà impegnata nelle Coppe europee: la spiegazione del calendario.

"Strana" settimana per il calcio italiano e non solo visto che tra le squadre che disputano le competizioni europee, c'è chi come la Fiorentina giocherà il rispettivo torneo mentre altre sono scese in campo o lo faranno ma non in ambito europeo bensì in Coppa Italia, come ad esempio Juventus, Roma, Atalanta ed Inter.

Il motivo è che nel nuovo calendario, in questa settimana si disputeranno solo le gare di Conference League.

Oggi infatti non si giocheranno le gare di Europa League come "abitualmente" ma solo quelle della terza coppa europea. Di seguito i motivi di questa scelta.