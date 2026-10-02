Perché Mbappé non gioca Francia-Italia: infortunio o scelta tecnica? Il motivo della sua assenza

Nella prima partita casalinga di Zinedine Zidane da commissario tecnico contro la Francia, Kylian Mbappé non ci sarà. E questo è un dato di fatto.
Il fuoriclasse del Real Madrid non sarà in campo contro l'Italia, nella gara in programma questa sera allo Stade de France e valida per la terza giornata della fase a gironi di Nations League. Zidane, dunque, dovrà fare a meno di lui.
Perché Mbappé non gioca Francia-Italia, dunque? Il motivo della sua assenza e chi sarà in campo dall'inizio al suo posto.
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