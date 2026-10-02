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Mbappe FranciaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Mbappé non gioca Francia-Italia: infortunio o scelta tecnica? Il motivo della sua assenza

UEFA Nations League A
Francia vs Italia
Francia
Italia

Zidane deve fare a meno della propria stella offensiva nella gara di Nations League in programma questa sera: la motivazione e chi gioca in attacco.

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Nella prima partita casalinga di Zinedine Zidane da commissario tecnico contro la Francia, Kylian Mbappé non ci sarà. E questo è un dato di fatto.

Il fuoriclasse del Real Madrid non sarà in campo contro l'Italia, nella gara in programma questa sera allo Stade de France e valida per la terza giornata della fase a gironi di Nations League. Zidane, dunque, dovrà fare a meno di lui.

Perché Mbappé non gioca Francia-Italia, dunque? Il motivo della sua assenza e chi sarà in campo dall'inizio al suo posto.


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  • mbappe(C)Getty Images

    PERCHÉ MBAPPÉ NON GIOCA FRANCIA-ITALIA

    Mbappé non ci sarà in quanto è infortunato: si è fatto male durante la prima partita di Nations League, quella vinta una settimana fa in Turchia contro la formazione di Vincenzo Montella.

    In quell'occasione Mbappé ha segnato la rete del definitivo 1-0 dopo pochi minuti nel corso del secondo tempo, ma poi è stato costretto a uscire per un guaio a un ginocchio rimediato proprio nell'atto di calciare in porta. Guaio che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il ritiro della Nazionale francese per fare ritorno a Madrid.

    "A seguito degli esami effettuati oggi dal personale medico del Real Madrid - ha comunicato il giorno successivo il club spagnolo - al nostro giocatore Kylian Mbappé è stata diagnosticata un'iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro. Il suo recupero sarà monitorato".

  • QUANDO TORNA MBAPPÉ

    I tempi di recupero di Mbappé sono stati stimati in una decina circa di giorni, massimo una dozzina. Il che significa che l'infortunio accusato in Turchia si è rivelato tutto sommato meno serio del previsto.

    L'ex giocatore del Real Madrid potrà dunque tornare in campo dopo la sosta, con la maglia del Real Madrid, anche se andrà compreso come Mourinho deciderà di gestirne le forze.

    In ogni caso, Mbappé sarà a disposizione del proprio allenatore per la seconda partita del Real in Champions League: quella in programma mercoledì 14 ottobre all'Olimpico contro la Roma.

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  • CHI GIOCA AL SUO POSTO

    Zidane, contro l'Italia, confermerà il 4-3-3 già visto sia in Turchia che in Belgio: modulo che rappresenterà la base tattica del suo mandato da ct della Francia.

    L'ex trequartista, a meno di sorprese, ha già deciso chi schierare in attacco. Questa sera si affiderà ai migliori: Michael Olise a destra, Ousmane Dembélé in mezzo, Desiré Doué a sinistra. Un tridente da far tremare i polsi anche in assenza di Mbappé.

    I tre sono stati ruotati nei primi 180 minuti della Nations League, ma hanno comunque trovato il modo di lasciare il segno: Doué colpendo una traversa in Belgio e Olise andando a segno, dopo aver già fornito allo stesso Mbappé l'assist per lo 0-1 in Turchia.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FRANCIA

    Questa, senza Mbappé, è la formazione della Francia che dovrebbe sfidare l'Italia questa sera a Saint-Denis:

    FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Ct. Zidane

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