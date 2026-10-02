Perché Mbappé non gioca Francia-Italia: infortunio o scelta tecnica? Il motivo della sua assenza

Mbappé non ci sarà in quanto è infortunato: si è fatto male durante la prima partita di Nations League, quella vinta una settimana fa in Turchia contro la formazione di Vincenzo Montella.

In quell'occasione Mbappé ha segnato la rete del definitivo 1-0 dopo pochi minuti nel corso del secondo tempo, ma poi è stato costretto a uscire per un guaio a un ginocchio rimediato proprio nell'atto di calciare in porta. Guaio che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il ritiro della Nazionale francese per fare ritorno a Madrid.

"A seguito degli esami effettuati oggi dal personale medico del Real Madrid - ha comunicato il giorno successivo il club spagnolo - al nostro giocatore Kylian Mbappé è stata diagnosticata un'iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro. Il suo recupero sarà monitorato".